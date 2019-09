DELFI VIDEO | Vigastada saanud Raio Piiroja pidi Tallinna maratoni katkestama, aga abikaasa päästis päeva

Ometi Piiroja silmad särasid. Abikaasa Anu oli vaheaegade järgi liikumas Eesti meistrivõistluste hõbemedali kursil.

„Minu teine eesmärk oligi naisele tempot teha. Kui Anu teeb hea tulemuse, kompenseerib see kõik. Eks ta on selle välja ka teeninud, sest olen näinud, kui palju ta on pärast laste sündi vaeva näinud ja trenni teinud. Tema käes on nagunii meie perekonna maratonirekord,” rääkis ta Delfi videointervjuus.

Anu Piiroja suutiski eesmärgi täita. Isikliku rekordiga 2:57.56 kuulus talle Marion Tibari (2:50.08) järel Eesti meistrivõistluste teine ja naiste üldarvestuse kuues koht.

Anu Piiroja Tallinna maratoni finišis. Foto: Henri-Kristian Kirsip

„Kui finišis kuulsin, et Raio riputas mulle juba varakult medali kaela, siis hea, et ma seda rajal ei teadnud. Ega see väga kergelt ei tulnud,” rääkis Anu Piiroja, kes läbis enda eelmise maratoni viis aastat tagasi.

"Sünnitasin eelmise aasta maikuus ja vanem laps on kolmene. Seega ongi nii pikk paus tulnud," selgitas ta.

