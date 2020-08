DELFI VIDEO | Vägeva kümnevõistluse kokku pannud Risto Lillemets: fantastiline! Kõige suurem üllatus on kogusumma

"Fantastiline! Ma olen nii rahul. Üldiselt peale kümnevõistlust ma ei ole endaga rahul, on ikka kohti, kust võtta, aga pärast neid kahte päeva olen ma super-rahul. Tahaksin tänada publikut, publik oli tõesti võimas. Pool sooritusest on nende oma," tänas 22-aastane Lillemets, kes parandas oma senist marki koguni 280 silma võrra.

Kui kerge oli üksinda võistelda? "Üldiselt kümpimehed on lõbusad mehed, nendega on vahva juttu ajada katsete vahel, sellest tundsin kõige rohkem puudust. Katsete vaheline aeg oli ka üsna lühike, see võib-olla ka pärssis sooritust, ei saanud end päris välja puhata, esimese päeva lõpus andis see rohkem tunda. Muidu arvasin, et tuleb keerulisem võistlus, kui tegelikult tuli."

