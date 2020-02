DELFI VIDEO | Üllatusmees Risto Lillemets: 6000 punkti jääb kripeldama, aga see on sport. Järgmine kord paremini!

"Meistritiitlit ma ei oodanud. Ootasin head tulemust," rääkis ta Delfi videointervjuus.

22-aastasel Lillemetsal oli enne 1000 meetri jooksu suurepärane võimalus 6000 punkti piir ületada, aga lõpuks jäi sellest neli silma puudu. 1000 meetri jooksu ajaks sai Lillemets 2.49,83, tema isiklik rekord on 2.43,35.

"Olin valmis jooksma, tahtsin joosta, aga 600 meetri peal ja pärast seda tundsin, et võttis jala päris raskeks. Ootasin kiiremat aega. See jääb kripeldama. Veidi valus on. Aga see on sport. Midagi pole teha, järgmine kord lihtsalt parem. Tervikuna on tulemus siiski suurepärane," ütles Lillemets.

