DELFI VIDEO | Üllatuslikult 100m jooksus triumfeerinud Nazarov: teadsin, et tuleb end finišiks hoida

Tugeva lõpu teinud Nazarovi järel lõpetas teisena Henri Sai ja viimasena mahtus poodiumile Ken-Mark Minkovski. Esimesena jäi medalita Hans-Christian Hausenberg.

"Kahes eelmises jooksus on mind lõpus võidetud. Täna teadsin, et tuleb hoida end lõpuks rohkem ja see tuli kasuks. Kuldmedal ikkagi," sõnas Nazarov.

Juulis U23 EM-il osales Nazarov 400 meetri tõkkejooksus ning kogu senise hooaja ettevalmistusperiood on käinud hoopis kümnevõistluse nimel. Millele plaanid edaspidi keskenduda? "Ilmselt ikkagi kümnevõistlus või 400 meetri tõkkejooks. Eks see selgub lähima paari aasta jooksul."

Naiste 100m jooksus võidutses Õilme Võro (11,86), kellele järgnesid Kristin Saua (12,25) ja Marje Nurk (12,28). "Olen väga rahul, et hooaeg sellise lõpu on leidnud. Suutsin endale tõestada, et võin veel kiiresti liigutada küll."

Vaata videotest, mida Eesti meistrid veel võiduka päeva ja tulevikuplaanide kohta rääkisid!