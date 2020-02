DELFI VIDEO | Tõkkesprindis üllatanud Pedriks: kui üks poiss hakkab kiiresti jooksma, peavad teised poisid sama tegema

Kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel 60 m tõkkejooksus 7,78 sekundiga kulla saanud Keiso Pedriksi sõnul on arengu taga tugev sisekonkurents ja see, et ta tervis on nüüd korras olnud.