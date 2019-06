DELFI VIDEO SOOMEST | Tehniliselt arenenud Magnus Kirt: sain kohe käigu sisse, kohe ootab juba ka Teemantliiga

„Sain kohe käigu sisse lükata ja lõpuni pingutada. Kuuendat katset ei teinud, kuna ülehomme (homme, 13. juunil – toim) on juba vaja Oslo Teemantliigal kuus katset visata,“ rääkis Kirt jõuproovist ning kiitis nii publikut kui ka ilma. „Sain esimest korda sel hooajal sooja ilma ja taganttuulega visata. Oli päris hea.“

Võrreldes eelmise aastaga on 29-aastane Kirt teinud veelgi parema hooaja alguse. „Tõstaksin tehnika esikohale. Oleme teinud palju viskeid suure hooga kvaliteedi peale,“ avaldas Kirt, et suurepärase hooaja alguse taga on paranenud tehnika. „Füüsiliselt võin olla natuke parem, kuid mõttega tööd tehes tundub, et olen alustanud tõesti hästi.“