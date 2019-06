DELFI VIDEO SOOMEST | Olümpiavõitja Harting: Martin Kupperi järgi on tehtud „Simpsonite" tegelaskuju

Võistluse järel antud videointervjuus tunnistas Kupper, et tema esitus kõige paremini ei õnnestunud. Samas sai ta tõdeda, et kettaheidete seltskond on ütlemata lõbus. Nimelt käis intervjuu ajal teda segamas ja tunnustamas Rio de Janeiro olümpiavõitja Christoph Harting. Viimane tegi torke ka eestlase välimuse suunas. Hartingu sõnul on teleseriaali „Simpsonite“ tegelane Tingel-Tangel Bob tehtud just Kupperi järgi.

Tõsisemate teemade juurde naastes leidis Kupper, et sel hooajal oleks aeg alistada ka praegune isiklik rekord 66.67. „Ma usun, et see rekord peaks tänavu murduma. Vorm on iseenesest hea. Lähipäevail on juba uued võistlused,“ rääkis Kupper.