DELFI VIDEO | Robin Nool: kui arvaksin, et isa ja Bukrejevi tulemused pole püütavad, siis ma seda sporti ei teeks

„Kuna finaali eel mul oli kõige madalam isiklik rekord, siis mõtlesin, et kui vähemalt ühe seal ära söön, on võistlus juba korda läinud. Ja lõpetasin kaheksandana, nii et väga hästi läks,” võttis 20aastane Robin Nool õnnestunud etteaste kokku.

Kas Eesti kõigi aegade kaks esimest meest tunduvad olevat püütavad? „Kindlasti on püütavad. Kui ma arvaks, et nad ei ole püütavad, siis ma ei teeks seda sporti,” usub Nool, et tal on veel kõvasti juurde panna. Aga kus? „Kindlasti tehnilise poole ühtlasemaks saamisega, et ei kõiguks nii palju, ja alati saab ka kiiremaks ja kõvemaks minna.”

Kui mõnel alal on Eesti kergejõustikus vaikelu ja edetabeli tippu pole juba mitu aastat uusi sissekandeid tehtud, siis teivashüppes seisavad ees põnevad ajad. Lisaks Noolele ihkavad uusi kõrgusi vallutada ka talvel samuti 5.40 ületanud Eerik Haamer (18) ja aasta varem isiklikuks rekordiks 5.39 hüpanud Sander Moldau (21). Haamer osaleb sel nädalal juunioride Euroopa meistrivõistlustel.

Eesti kõigi aegade TOP10

1. Valeri Bukrejev 5.86 (1994)

2. Erki Nool 5.60 (1998)

3.-4. Robin Nool 5.40 (2019)

3.-4. Eerik Haamer 5.40 (2019)

5. Sander Moldau 5.39 (2018

6. Ramon Lindal 5.36 (1977)

7. Rein Sokk 5.33 (1985)

8.-10. Sven Reintak 5.30 (1985)

8.-10. Veiko Kriisk 5.30 (2016)

8.-10. Maicel Uibo 5.30 (2016)

Vaata edasi videost, mida rääkis Robin Nool veel Ameerikas kogutud kilode ja kümnevõistluse kohta.