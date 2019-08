DELFI VIDEO | Robin Nool: kõrgus 5.20 ümber on päris mugavaks muutunud

"Senine hooaeg on olnud pikk ja stabiilne. Kõrgus 5.20 ümber on muutunud juba juba päris mugavaks," rääkis Eesti meister. "Stabiilsus on alati parem, kui üks purakas."

"5.80 (2020. aasta Tokyo olümpianorm - toim), mis on väga kõrge, läheb ikka püüdma. Madalamale pole mõtet sihtida, aga see on ideaalne eemärk," jätkas Nool. "Veidi realistlikum siht on Euroopa meistrivõistlustele jõudmine."

Teise koha teenis Noole järel Martin Paakspuu, kes ületas kõrguse 4.40. Kolmandaks jäi Madis Kaare (4.20). Eerik Haamer algkõrgusest 4.80 üle ei saanud ning täna tulemust kirja ei saanud.

Vaata videost, mida Nool veel tänase võistluse kohta rääkis!