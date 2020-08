DELFI VIDEO | Rasmus Mägi: pärast mandlioperatsiooni on maailm natuke värvilisemaks läinud

"Lootsin ikkagi alla 46 sekundi joosta. Olen alates juuni keskpaigast pigem 400 meetri peale mõelnud ja see on tänavust hooaega elavdanud. Vahepealsed arengud on sellised, et ilmselt õnnestub joosta ka väljas 400 tõkkeid. Seda arvestades arvan, et tegin päris hea avastardi heades tingimustes heal staadionil," rääkis Mägi. "Kui on teatav kiiruse varu või enesekindlus olemas, et 400 meetri vorm on hea, siis küll ma saan ka tõketega hakkama."

Oma põhialal teeb Mägi hooaja avastardi tuleval teisipäeval Turus.

"Pärast [juuni alguses] toimunud mandlioperatsiooni on enesetunne ja tuju paremaks läinud ning maailm natuke värvilisemaks. See on loonud huvi ka 400 tõkkes startida. Viimased kaks nädalat enne tänast võistlust on kerged külmavärinad tulnud - positiivses mõttes -, kui võistlemise peale mõtled. Ootusärevus on suve lõpus olnud päris suur."

