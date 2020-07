DELFI VIDEO | Rait Ratasepp tunnistab, et eelmistel aastatel ei oleks ta nii ränga katsumusega hakkama saanud

Madis Kalvet reporter RUS

Rait Ratasepp Pärnus finišis. Foto: Rait Ratasepp, Facebook

Ultrasportlane Rait Ratasepp läbib parasjagu kodumaal jooksumaratone. Eesmärgiks on silgata 20 päeva järjest ja igal päeval saada aeg alla kolme tunni. Ratasepp tõdeb, et võrreldes eelmise aasta katsumustega võib tänavune tunduda kõrvaltvaataja jaoks justkui varasematest lihtsam, kuid tegelikkuses see niimoodi ei ole.