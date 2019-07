DELFI VIDEO | Mis saab EM-il vingelt kaugust hüpanud Hans-Christian Hausenbergist edasi?

Hausenbergi eelmine treener Tõnu Kaukis soovitas keskenduda kümnevõistluse asemel kaugushüppele. Ka olümpiavõitja Erki Nool ütles mullu otsekoheselt: minu hinnangul ei saa temast kümnevõistlejat, sest ta ei ole võimeline jooksus pingutama.

Ja ehkki Gävles peetud U23 EM näitas ilmekalt, et Hausenbergil on tõesti kaugushüppes väga kõva potentsiaal, ei taha noormees südamealast loobuda. „3-4 aasta jooksul ei muuda ma kindlasti meelt. Kaugust saan ma alati kümnevõistluse kõrvalt teha. Plaaningi järgmisel nädalal teha kümnevõistlust, lõpuks teen ehk ka enda kohta mingi korraliku summa,” avaldas Rakveres Eesti meistrivõistlustel osalev Hausenberg lootust. See oleks hea võimalus kõigile tõestada, et kümnevõistleja on ikkagi just tema jaoks kõige õigem ala.

Punktisummat Hausenberg prognoosima ei hakanud. Tema isiklike rekordite summa annab kokku 8139 punkti. „Ideaalis võiks 8000 punkti ära tulla, aga eks kõigepealt tuleb teha 7500 ja sealt edasi. Eks ole näha,” ei hakanud Hausenberg võistluse eel veksleid välja andma.

Hea hetkevorm ja isiklikud rekordid annavad ilusaks punktisummaks igatahes eelduse.

Hausenbergi rekordid:

100 m jooks 10,78 (2018)

Kaugushüpe 7.86 (2019; lubatust tugevama taganttuulega 7.98)

Kuulitõuge 14.34 (2019)

Kõrgushüpe 2.04 (2018)

400 m jooks 50,80 (2016)

110 m tj 15,13 (2018; ühe meetri kõrguste tõketega 14,00)

Kettaheide 44.04 (2019)

Teivashüpe 5.10 (2016)

Odavise 62.65 (2019)

1500 m jooks 5.03,97 (2013)

Vaata videost, mida rääkis Hausenberg veel oma plaanide kohta jätkata spordikarjääri USA-s.