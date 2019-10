DELFI VIDEO | Millised on medalimehe Maicel Uibo plaanid uueks hooajaks?

Tänavu tuli Maicel Uibo IAAF’i Challenge’i üldarvestuses kanadalase Damian Warneri järel teiseks ning teenis 20 000 USA dollari suuruse preemia. Ka olümpia-aastal ei kavatse ta üksnes Tokyo jõuproovile keskenduda, ehkki see võimalus oleks olemas, sest olümpianorm on tal kuhjaga täis. Päris täpsed võistlusplaanid ei ole aga veel paigas.

„Sajaprotsendilise täpsusega veel ei tea, tuleb maha istuda ja arutada, kuidas läheneda,” rääkis Doha MM-il 8604 punktiga hõbemedali võitnud Uibo.

Olümpia on kindlasti peamine eesmärk, aga olümpiale järgnev EM ja talvine sise-MM? „Võimalik. Challenge’i jaoks tahaks ikkagi kolm kümpi kirja saada, see on kümnevõistlejatele suur teema,” sõnas Uibo, kes nuputab nüüd treeneriga, kuidas on kõige mõistlikum kolme võistlust kalendrisse sobitada.

Videointervjuus rääkis täna lühikeseks puhkuseks Eestisse saabunud Uibo, kuidas teda abikaasa Shaunaega Bahamal vastu võeti. Ühtlasi tegi ta klaariks olukorra oma treenerite osas ja võrdles enda hetkeseisu aasta tagasi valitsenud olukorraga – see on nagu öö ja päev! Nüüd kavatseb Uibo korraliku jooksupõhja alla ehitada.