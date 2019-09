DELFI VIDEO JA FOTOD | Peaminister Jüri Ratas läbis Tallinna Sügisjooksu, tunni piir jäi napilt alistamata

"Ma ei teagi, mitmendat korda ma siin olen. Äkki on see viies kord. Kunagi, kui need jooksud hakkasid, olid Rocca al Mares, siis sai seal ka käidud," rääkis peaminister enne starti Delfi videointervjuus.

Peaministri 10 km isiklik rekord pärineb 2004. aastast ja Ratase mälu järgi oli see 44.40. "Ega ma sellele ei looda," märkis ta.

"Väga tore, et nii palju rahvast jooksma on tulnud. Juba eile öeldi, et tehtud on rekordeid. Suur tänu ka korraldajatele," lisas Ratas.

Tallinna linnapeal Mihhail Kõlvartil läks paremini, aeg 55.58 andis talle 1215. koha.