DELFI VIDEO | Isikliku rekordi jooksnud Õilme Võro: julgen juba unistada olümpiamängudest

"Lai naeratus on näol, aga see võiks olla laiem," rääkis Võro Delfile antud intervjuus. "Ootasin ikkagi Eesti rekordit. Eeljooks oli nii lubav, et see (Eesti rekord) tundus vormistamise asi, aga seekord veel ära ei vormistanud. Ma aga teen seda! Ilmselt küll mitte sellel hooajal, aga mul on veel aega."

"Kindlasti jahin Euroopa meistrivõistlustele pääsu ja julgen juba unistada ka olümpiamängudest," rääkis Võro suvistest eesmärkidest. "Selleks tuleb samamoodi Eesti rekord joosta, aga kui ma suurelt ei unista, miks ma seda siis teen."

Vaata videost, mida värske Eesti meister veel tänase võistluse kohta rääkis!