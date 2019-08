DELFI VIDEO | Eesti meistriks tulnud Magnus Kirt: viimane katse oli juba selline nagu lootsin

"Kui eelmise nädala võistlusel Varaždinis (kergejõustiku võistkondlik EM - toim) tundsin, et hoojooks on kehva ja kuskilt lagunes väga ära, siis täna põhirõhk hoojooksule läkski," rääkis Kirt pärast võistlust. "Esimesed kaks katset olid ka veel sellised, et ehkki jalad olid oluliselt paremad, ei haakunud kõik ülakehaga kokku."

Oma parima tulemuse viskas Kirt kolmandal katsel, mis jäi ühtlasi tema jaoks täna viimaseks. "Viimane kolmas katse oli juba täiesti selline, mida lootsin täna teha."

Kirdi jaoks pole sellega aga selleks nädalavahetuseks võistlemine lõppenud, sest maailma hooaja tippmargi omanikku ootab homme ees Birminghami Teemantliiga etapp.

Kirdi tänaseks seeriaks jäi 83.76, 84.12 ja 87.57. Hõbemedali võitis 75.28-ga Tanel Laanmäe, pronksi sai kolmanda mehena 70 meetri joone ületanud Erki Leppik (70.93).

Vaata videost, mida Kirt veel selle hooaja plaanide kohta rääkis!