DELFI NUTITURNIIR | Gerd Kanter paneb taas kokku oma meeskonna Tiim75+

Delfi andmetel kuuluvad tiimi ka kommunikatsiooniekspert Raul Rebane ja maratonide korraldaja Mati Lilliallik. Kes veel meeskonda kuuluvad ja kas nii esinduslik tiim suudab kaasa rääkida ka esikoha heitluses – sellest saame aimu juba neljapäeva õhtul Delfi Nutiturniiril.

Gerdi Tiim75+ vastu võtab mõõtu taas Rannavolle koondis, kes osales ka esimesel korral. Saame näha, kas kokku harjutatud tiimitöö on sellel korral nende edu võti. Küsimused on väljakutset pakkuvad igaühele.

Mis on DELFI NUTITURNIIR?

See on lõbus nutimäng sõpruskonnale, kus tuleb tunni aja jooksul vastata mängulaual olevale 24 küsimusele. Kasutada võib kõiki mõeldavaid abivahendeid ja mängu saab mängida kodust lahkumata.

Võidab meeskond, kes leiab lahendused küsimustele esimesena.

Mäng annab hea põhjuse olla ühenduses ja tegutseda ühise eesmärgi nimel ning moodustada selleks koos töötavaid meeskondi. Samuti õpid mängu abil oma kolleege, sõpru või pereliikmeid paremini tundma.

78% seni mänginutest on pidanud mängu väga haaravaks: „Tund möödus ülikiirelt, aga mängu põnevuse mõistmiseks peab seda ise kogema.“

Auhinnad motivatsiooni turgutamiseks on:

Võitjameeskonnale on Taffeli poolt neli kasti UUSI juustusnäkke ja Jazz Pesulate poolt 6 Pesutänava teenuse kinkekaarti.

Ka II koht ei jää auhinnata. II koht saab Delfi poolt 6 Delfi digitaalse Kogupaketi tellimust kolmeks kuuks. Tellimust on võimalik jagada 4 sõbraga ja see sisaldab 11 Ekspress Meedia väljaande sisu.

Mängu platvormi pakkujaks ja sisu tootjaks on Meeskonnatreeningute Agentuur MAD.