DELFI GLASGOWS | OTSEBLOGI: Saluri katkestas pärast kuulitõuget, Õiglane jätkab võistlust

Kergejõustiku sise-EMi seitsmevõistlus

Naiste 60m finaali võidab Ewa Swoboda (Poola) 7,09ga. Dafne Schippers (Hollanad) saab 7,14ga hõbeda ja britt Asha Philip 7,15ga pronksi.

Avapäeva nelja alaga kogus Õiglane 3332 punkti. Oma rekordigraafikule kaotab ta 35 punkti. Seega kui põrutada saanud jalg vastu peab, on homme õhtuks reaalne koguda 6050 punkti.

Õiglane ajab 2.04 kolmandal katsel veel napimalt maha. Latt justkui mõtles hetke, kas kukkuda või püsida ja kukkus... Seega jääb Õiglasele kirja 2.01, mis on sama tulemus, kui rekordiseerias.

Konkurentidest on Urena, Duckworth ja Škurenjov 2.04 juba ületanud.

Õiglane ajab 2.04 teisel katsel ülinapilt maha. Oi kuidas seda ületamist oleks vaja...

Meeste 400m jooksus võidab norralane Karsten Warholm 45,05ga, mis on Euroopa siserekordi kordamine. Hispaanlane Oscar Husillos saab 45,66ga hõbeda ja hollandlane Tony van Dieapen 46,13ga pronski. Mõlemad püstitavad oma riigi rekordi.

Õiglane ajab 2.04 esimesel katsel maha.

Meeste teivashüppes tuli tšempioniks poolakas Pawel Wojciechowski, kes ajas 5.85 esimesel katsel maha ning kuna meeskonnakaaslane Piotr Liesek sai sellest üle, lükkas kaks viimast katset kõrgusele 5.90. Viimase katsega sai ta ka sellest üle. Lisek enam rohkemat ei suutnud. Pronksi sai 5.75 ületanud rootslane Melker Svärd Jacobsson.

Janek Õiglane võitleb vapralt ja ületab 2.01 teisel katsel. Sama tulemus on tal ka rekordiseerias.

Õiglane ajab 2.01 kõrgusel esimesel katsel lati maha.

Naiste 400m jooksu võidab šveistlanna Lea Sprunger (51,61). Hõbeda sai Belgia esindaja Cynthua Bolingo Mbongo (51,62) ja pronksi hollandlanna Lisanne de Witte (52,34).

Norralane Martin Roe vigastab ennast kõrgushüppes ja lahkub koos arstidega areenilt.

Õiglane ületab 1.98 esimesel katsel. Oma rekordivõistluses hüppas ta 2.01.

Õiglane jätab 1.95 vahele.

Meeste 3000 m jooksus võidutses norralane Jakob Ingebritsen ajaga 7.56,15. Finišijoonel prssis end teiseks britt Chris O´Hara (7.57,19), jättes kolmandaks Henrik Borkja Ingebritseni (samuti 7.57,19).

Õiglane ületab esimesel katsel 1.92.

Väga halb uudis. Eesti koondise esindaja Kristel Berendsen andis teada, er Karl Robert Saluri katkestab võistluse.

Selgus ka tänane esimene kullaomanik. Meeste kõrgushüppes oli itaallane Gianmarco Tamberi ainus, kes ületas kõrguse 2.32. Hõbemedal läks jagamisele, 2.26ga said selle kreeklane Konstantinos Baniotis ja ukrainlane Andrei Protsenko.

Seis pärast kolme ala:

Kuulitõuke järel tõuseb liidriks norralane Martin Roe, kuid mehe seeria pole seniste rekorditega võrdluses midagi erilist ning esilagu on tal tegu 6000 punktini jõudmisega. Saluri jätkab teisel kohal ning Duckworth langes kolmandaks ning liigub nüüd 6150 punkti graafikus. Kõige parem on seis Škurenjovil, kes jääb oma graafikust maha 77 punkti, kuid see lubab tal püüda veel lõpptulemust 6280 punikti kanti. 6200 punkti tempos on aga Urena. van der Plaetsen on langenud 6100 punkti graafikusse.

Õiglane viimases voorus juurde ei saa, kuid kuulitõuge läheb tal kirja kindlasti õnnestumisena. Kolme alaga on tal koos 2519 punkti, mis teeb rekordigraafikuga võrdluses -35 punkti. Seega on ta 6050 punkti graafikus.

Urena tuleb raskest seisust hiilgavalt välja, tõugates viimases voorus 14.68.

Saluril on kolme alaga koos 2624 punkti nong hoobilt langeb ta oma rekordigraafikuga võrdluses 42 punktiga miinusesse. Seega liiguvad asjad praegu 6000 punkti piiril.

Salurile pakub kuulitõuge tuska. Kolmas katse ebaõnnestub ja nii jääb talle kirja teise vooru 13.84.

van der Plaetsenei suuda tulemust parandada ning tema parimaks jääb 13.76. Kolme alaga on tal koos 2428 punkti, mis annab rekordigraafikuga võrdluses juba 140 punkti miinust.

Škurenjov paneb samuti veidike juurde, tõugates 13.61. Urena on aga hädas, kahe tõukega tal tulemust veel pole.

Kuulitõuke punktid on küll "odavad", kuid miinust aitab see tulemus vähendada.

Õiglane püstotab isikliku rekordi 15.50 ja röögatab!

Duckworth parandab teisel katsel tulemust, saades kirja 12.89.

Asi läheb ärevaks. Saluri saab teisel katsel küll tulemuse kirja, kuid see on kõigest 13.84. Pool meetrot vähem kui rekordiseerias.

Vitali Zuk tõukab isikliku rekordi 16.32. Mitmevõistleja kohta väga vägev tulemus.

Škurenjov tõukab 13.55, tema kohta korralik tulemus.

Õiglane tõukab avakatsel 14.99. Normaalne algus, 17 sentimeetrit vähem kui rekordivõistluses.

Liider Duckworth tõukab ainult 11.73, mida on kaks meetrit vähem kui rekordiseerias.

Kuulitõuge ei suju ka soosikute hulka arvatud van der Plaetsenil, kes saabavakatsel kirja 13.76 ja Urenal, kes astub üle.

Saluri esimene tõuge ebaõnnestub ja lisaks astub ta ka üle.

Võistluspäev jätkub ja seitsmevõistlejad alustavad kuulitõukega.

Seitsmevõistluse kolmas ala kuulitõuge algab kell 20.

Mida siis kaks esimest ala näitavad? Karl Robert Saluri liigub 6040 punkti kanti. Kiirus on hea, kahju, et kaugushüppes ei õnnetunud seda punktideks pöörata. Janek Õiglane on 6030 punkti graafikus, kuid tema algus pole olnud kuigi särtsakas. Kõige paremini on alustanud britt Tim Duckworth, kes on liidrikohal, aga seejuures edestab ka oma rekordigraafikut kaheksa punktiga ning see lubab tal liikuda 6200 punkti kanti. Venelane Ilja Škurenjov on kaotab oma rekordigraafikule 100 punkti, kuid endiselt võib ta saada kokku 6200 punkti. Belglane Thomas van der Plaetsen ja hsipaanalne Jorge Urena liiguvad juba pigem 6150 graafikus. Hetkel kolmandal kohal asuv rootslane Frederik Samuelsson on alustanud hästi, kuid vähemalt esilagu on ta lõpptulemuse graafikus eestlaste jaoks paras konkurent.

Seitsmevõistluse seis pärast kahte esimest ala.

Janek Õiglase kommentaar pärast kahte esimest ala: „Kaugushüppe viimasel katsel läksin panema ja lõi kõvasti läbi. Algus pole olnud kõige parem, ma pole ennast veel sellel võistlusel leidnud. Võib-olla isegi alles kohanen natuke. 60 m jooksus oleks tulnud valgevenelane maha võtta, ta nõksutas mu kõrval. Tahtsin juba minna, aga sain aru, et kui esimesena lähen on p****s. Sellest jäi reaktsiooni aeg kehvaks ja sinna see jooks läks. Kaugushüppes olid kõik hüpped väga erinevad. Esimese lasin liiga üle, teisel sain liiga kõrgele, mitte ei liikunud edasi, kolmandal panin liiga palju vastu. Olen andnud endast parima, kauguses ei leidnud ennast ja sprindis ei saanud teha oma jooksu. Tuleb edasi panna ja võistlust nautida.“

Karl Robert Saluri kommentaar pärast kahte ala: „Alustasin hästi, aga kauguses oleks tahtnud enamat, sellise kiiruse pealt oleks tahtnud kaugemale lennata. Teine hüpe oli väga pikk, aga astusin natuke üle. Viimasel hüppel vajusin läbi. Selg muutus kangeks, nüüd tuleb seda lõdvestada. Mis siin ikka, nutma ei hakka, panen lõpuni nii nagu tuleb.“

Õiglase viimane katse ebaõnnestub. Nii jääbki talle kirja 7.23. Kahe alaga on ta kogunud 1699 punkti, mis annab rekordivõistlusega -55 punkti.

Škurenjov hüppab oma tänase päeva parima 7.66. Selle tulemusega võib ta juba rahule jääda.

Urena ei saagi ennast täna lendama, kaugelt paku tagant hüppab ta 7.39. Varu jäi paarkümmend sentimeetrit.

Duckworth ei paranda ning kirja jääb esimeses voorus hüpatud väga korralik 7.79.

Saluri parimaks jääb täna 7.49. Kahe alaga on ta kogunud 1905 punkti, mis tähendab seda, et oma rekordigraafikule kaotab ta kaheksa punktiga.

Saluri hoojooks ei ulatu pakuni, kuid hüppab ikkagi 7.48. Varu jäi sisse, see on selge.

Algab kolmas hüppevoor!

Õiglane tabab hästi pakku ja hüppab 7.23. Viimases voorus oleks vaja kümmekond sentimeetrit juurde.

eid_15551ee1c3a6f0: Saluri oleks oma ajaga ka 60 meetris poolfinaali jõudnud.

Škurenjov parandab oma tulemust, hüpatses 7.43. Tema kohta on aga ka seda natuke vähe.

Urena on hädas. Paku tagant tõugates hüppab ta vaid 7.11.

Duckworth astub teise katse samuti üle.

Saluri teeb pika hüppe, kuid astub selle õige napilt üle. Kolmandal katsel tuleb tal kõik mängu panna.

Saluri teisele katsele minek venib, sest kõrval käib tõkkesprinterite tutvustamine ning kaugushüpe on selleks ajaks seisma pandud.

Avavoor on sellega lõppenud. Kõige suurem õnnestuja oli Duckworth (7.79), juurde peavad paname aga Urena (7.29), Skurenjov (7.36) ja Õiglane.

Õiglase avakatse on 7.14. Seda on natuke vähe. Veebruaris Tallinnas hüppas ta 20 sentimeetrit rohkem.

Jorge Urena 7.29 on mehe jaoks ilmselgelt liiga lahja tulemus. Rekordiseerias hüppas ta 7.62.

Thomas van der Plaetsen hüppab 7.57. Korralik tulemus, kuid rekordiseerias oli tal 7.67.

Tim Duckworth teeb tõsise avalduse - 7.79! Mehe isiklik rekord on vaid sentimeetri jagu tugevam. Oma rekordiseerias hüppas ta 7.74.

Saluri hüppab avavoorus 7.49. See on hea algus, kuid kahes järgmises voorus on sentimeetreid juurde vaja.

Norralane Martin Roe alustab korraliku tulemusega 7.53.

Seistmevõisteljate kaugushüpe algab. Saluri on hüppejärjekorras neljas, Õiglane 12.

Seitsmevõistlejate hulgas on kaugushüppes tänavu kõige paremat tulemust näidanud Jorge Urena (7.73). Tim Duckworth on hüpanud 7.69 ja Thomas van der Plaetsen 7.67. Karl Robert Saluri on tänavu hüpanud 7.61, Janek Õiglane 7.34.

Seitemvõistejate kaugushüpe algab kell 14.05

Esimese ala tulemused:

Ülejäänud soosikud andsid rohkem ära. Venelane Ilja Škurenjov jooksis 60m 7,18ga ning andis rekordivõistlusega (6353) võrdluses ära 70 punkti. Belglane Thomas van der Plaetsen oli jooksus viimane ning aeg 7,35 tähendab talle parima võistlusega (6259) võrdluses 75 punkti miinust.

Saluri järel saab teise koha britt Tim Duckworth ajaga 6,85. Parimas seerias (6188) jooksis ta sajandiku võrra kiiremini, seega kaotas ta vaid 4 punkti. Jorge Urena aeg oli 6,96 ning oma parimale seeriale (6249) kaotab ta vaid 18 silma.

Saluri saab oma rekordigraafikuga võrdluses 15 punkti juurde. Seega väga hea algus.

Võistluste infosüsteemi andmetel on Saluri tulemus sise-EMi mitmevõistluse sprindi rekord.

Saluri võidab oma jooksu! Aeg 6,75 in mehe isiklik rekord. Hea algus!

Teine jooks on stardivalmis. Loodame, et Saluril õnnestub avaalal punktikadu vältida. Oma rekordivõistluses alustas ta 6,79ga, veebruaris Tallinnas koguni 6,77ga.

See on natuke aeglasem, kui Õiglane ise enne võistlust lootis. Mehe eesmärk oli püstitada igal alal isiklik rekord. Oma rekordivõistluses jooksis ta aga 7,07. Seega kaotas ta avaalaga kohe 28 punkti.

Õiglane saab oma jooksus aja 7,15.

Valestart. Õiglane jääb viimase mehena paukkedele ning tõustes viipab konkurentide suunas, et mida te mehed jamate.

Esimeses jooksus osalevad sportlased on saabunud areenile ja sätivad paika stardipakke.

Eile olid EMil võistlemas Eesti kolmikhüppajad. Merilyn Uudmäe hüppas oma hooaja parima 13.40 ja sai 13. koha, Tähti Alver oli 13.39ga 14. Kokku osales 18 kolmikhüppajat.

Glasgow sise-EMi seitsmevõistluse avaala 60 m jooks algab kell 12.08. Janek Õiglane stardib esimeses, n-ö aeglasemas jooksus. Karl-Robert Saluri on kiiremas jooksus. Tänavuste tulemuste pühjal on Saluril hea võimalus asuda avaala järel võistlust juhtima.