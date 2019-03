DELFI GLASGOWS | OTSEBLOGI: Saluri alustas rekordiga, Õiglane kaotas pisut punkte

Kergejõustiku sise-EMi seitsmevõistlus

Seitsmevõistlejate hulgas on kaugushüppes tänavu kõige paremat tulemust näidanud Jorge Urena (7.73). Tim Duckworth on hüpanud 7.69 ja Thomas van der Plaetsen 7.67. Karl Robert Saluri on tänavu hüpanud 7.61, Janek Õiglane 7.34.

Seitemvõistejate kaugushüpe algab kell 14.05

Esimese ala tulemused:

Ülejäänud soosikud andsid rohkem ära. Venelane Ilja Škurenjov jooksis 60m 7,18ga ning andis rekordivõistlusega (6353) võrdluses ära 70 punkti. Belglane Thomas van der Plaetsen oli jooksus viimane ning aeg 7,35 tähendab talle parima võistlusega (6259) võrdluses 75 punkti miinust.

Saluri järel saab teise koha britt Tim Duckworth ajaga 6,85. Parimas seerias (6188) jooksis ta sajandiku võrra kiiremini, seega kaotas ta vaid 4 punkti. Jorge Urena aeg oli 6,96 ning oma parimale seeriale (6249) kaotab ta vaid 18 silma.

Saluri saab oma rekordigraafikuga võrdluses 15 punkti juurde. Seega väga hea algus.

Võistluste infosüsteemi andmetel on Saluri tulemus sise-EMi mitmevõistluse sprindi rekord.

Saluri võidab oma jooksu! Aeg 6,75 in mehe isiklik rekord. Hea algus!

Teine jooks on stardivalmis. Loodame, et Saluril õnnestub avaalal punktikadu vältida. Oma rekordivõistluses alustas ta 6,79ga, veebruaris Tallinnas koguni 6,77ga.

See on natuke aeglasem, kui Õiglane ise enne võistlust lootis. Mehe eesmärk oli püstitada igal alal isiklik rekord. Oma rekordivõistluses jooksis ta aga 7,07. Seega kaotas ta avaalaga kohe 28 punkti.

Õiglane saab oma jooksus aja 7,15.

Valestart. Õiglane jääb viimase mehena paukkedele ning tõustes viipab konkurentide suunas, et mida te mehed jamate.

Esimeses jooksus osalevad sportlased on saabunud areenile ja sätivad paika stardipakke.

Eile olid EMil võistlemas Eesti kolmikhüppajad. Merilyn Uudmäe hüppas oma hooaja parima 13.40 ja sai 13. koha, Tähti Alver oli 13.39ga 14. Kokku osales 18 kolmikhüppajat.

Glasgow sise-EMi seitsmevõistluse avaala 60 m jooks algab kell 12.08. Janek Õiglane stardib esimeses, n-ö aeglasemas jooksus. Karl-Robert Saluri on kiiremas jooksus. Tänavuste tulemuste pühjal on Saluril hea võimalus asuda avaala järel võistlust juhtima.