DELFI GLASGOW'S | Õiglane: püüan ikka rekordit, medal on utoopiline

Karl Robert Saluri pidi seljavigastuse tõttu katkestama. „Juba enne kaugushüpet tundsin, et selg on kange. Lõunapausi ajal tegime hotellis kõik mis võimalik ja võtsin sisse kõike, mida võtta andis," rääkis Saluri. „Mõtlesin, et saab võistelda küll. Kuulitõuke esimesel proovikatsel tegin paigalt elu tõuke, aga valu käis läbi. Sain aru, et pidu läbi, proovisin, aga isegi hoovõtuks kummardumine oli valus."

Saluri sõnul pole tegemist uue vigastusega, sama probleem on teda vaevanud ka varem. Õiget lahendust pole ta aga sellele leidnud.