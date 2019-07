BLOGI | Viimasel katsel oda kaugele lennutanud Magnus Kirt teenis Teemantliiga etapil teise koha

Eesti kõigi aegade edetabelis kerkis 20aastane Hausenberg Priit Soosaarega jagama 9.-10. kohta.

Margit Kalk kogus seitsmevõistluses isiklikuks rekordiks 5603 punkti, parandades oma senist parimat tulemust 161 punkti võrra. See andis talle 12. koha, võitjaks krooniti 6274 silmaga šveitslanna Geraldine Ruckstuhl. Kalgi seeria: 14,32; 1.64; 12.11; 24,98; 5.86, 43.25; 2.22,32. Kalk kerkis Eesti kõigi aegade pingereas 13. reale.



Kuulitõuke lõppvõistlusel lõi kaasa kaks eestlast. Jander Heil jäi 18.39ga üheksandaks, Kert Piirimäe oli 17.62ga viimane ehk 12. Poolakast võidumees Konrad Bukowiecki tõukas koguni 21.51.

Johannes Treieli etteaste 110 meetri tõkkejooksu poolfinaalis nurjus, ta jäi oma jooksus viimaseks ja diskvalifitseeriti. 400 meetri tõkkejooksus jäi Karl Erik Nazarov 52,14-ga esimesena poolfinaalist ehk 16 hulgast välja.

Kergejõustikuõhtu

Märt Roosna: Ei, Lisek jääb siiski 6.02 peale. Teivashüppe on läbi ja sellega on Monaco Teemantliiga etapp lõppenud. Järgmine etapp toimub järgmisel nädalavahetusel Londonis.

Märt Roosna: Täna Poola rekordi 6.02ni nihutanud Lisekil jääb kõrgusel 6.06 veel viimane katse. See viiks ta Sergei Bubka järel väliedetabelis teiseks.

Märt Roosna: Kolmikhüppes saidki ameeriklased kaksikvõidu.

Märt Roosna: Lisek tegi lubava katsel kõrgusel 6.06.

Märt Roosna: 3000 meetri takistusjooksus sündis hooaja tipptulemus.

Märt Roosna: Duplantise ja Brazi jaoks on 6.02 täna liiga palju. Mille paneb nüüd latile Lisek?

Märt Roosna: Teivashüppes viis Piotr Lisek isikliku rekordi 6.02ni ja jätkab hüppamist. Armand Duplantisel on kirjas 5.92 ja Thiago Brazil samuti 5.92.

Märt Roosna: Meeste kolmikhüppes on ameeriklastel kaksikjuhtimine, Christian Taylor on hüpanud 17.82 ja Will Claye 17.75.

Märt Roosna: Nii ta võitis 200 meetri jooksu, roosaks värvitud juuksed lendlemas - Shaunae Miller-Uibo.

Märt Roosna: 37aastane Justin Gatlin võtab võidu 9,91 sekundiga.

Märt Roosna: Teivashüppes on kolm meest ületanud 5.92. Aga nüüd 100 meetri sprint, Justin Gatlin vs Noah Lyles.

Märt Roosna: Naiste miilijooksus sünnib maailmarekord. Sifan Hassan saab ajaks 4.12,33. 23 aastat Svetlana Masterkovale kuulunud senine maailmarekord 4.12,56 sai oma vaevast lahti.

Märt Roosna: Naiste 200 meetri jooksu võidab Shaunae Miller-Uibo 22,09 sekundiga.

Märt Roosna: Naiste kõrgushüppes võtab ala valitseja Marija Lassitskene võidu 2.00ga.

Märt Roosna: 800 meetri jooksus näidati väga kiireid aegu ja sündis hooaja tippmark.

Märt Roosna: Meeste 400 meetri jooksus tegi kaasa tõkkejooksjana tuntud Abderrahman Samba, kes tuli 45,00-ga teiseks. Mees ütles, et on esitusega igati rahul, kuna oli vahepeal natuke vigastatud ja nüüd tuli rajale tagasi.

Märt Roosna: Naiste tõkkesprinti valitses Monacos maailmarekordinaine Kendra Harrison.

Märt Roosna: Teemantliiga 1500 meetri jooksus pidi norralane Jakob Ingebrigtsen tunnistama Keenia maileri Timothy Cheruiyoti paremust, ajad 3.30,47 ja 3.29,97.

Märt Roosna: Värske pilt.

Märt Roosna: Röhler juurde ei saa, seega Kirt jääb teiseks. Hofmanni vise lõpetab võistluse.

Märt Roosna: Kirt 87.47! Tõuseb teiseks.

Märt Roosna: Kirdil lastakse viimase katse eel pikalt praadida.

Märt Roosna: Cheng tulemust kirja ei saa ja ongi Kirdi viimane vise...

Märt Roosna: Kuues voor: Mayer 63.37, Kuusela loobub, Vadlejch 80.11.

Märt Roosna: Tänan kõiki vaimukate tähelepanekute eest, jah, vahepeal tehnilistel põhjustel kuvati vale protokoll :) Nüüd on õige.

Märt Roosna: Odaviske seis viie vooru järel.

Märt Roosna: Tundub, et Krukowski on võistluse pooleli jätnud.

Märt Roosna: Aga Kirt ei riku mustrit - kõik mehed on siiani viiendas voorus saanud tabelisse ilusa X-i. Ehk maakeeli nulli.

Märt Roosna: Vadlejch ja Cheng ei saa tulemust kirja, nüüd meie mehe kord...

Märt Roosna: Viies viskevoor käib, aga midagi raporteerida pole, puha nullide jada.

Märt Roosna: Röhler tulemust kirja ei saa., Hofmann viskab 83.62. Seis nelja vooru järel.

Märt Roosna: Ka Kirt ei saa tulemust kirja.

Märt Roosna: Cheng astub üle.

Märt Roosna: Vadlejch 78.66, Krukowski saab nulli.

Märt Roosna: Neljas voor on alanud Mayeri ja Kuusela üleastumistega.

Märt Roosna: Nüüd on odaviskes olnud pikem paus.

Märt Roosna: Röhleril on Kirdile vastus varnast võtta ja kolmanda vooru lõpuks on Eesti rekordimees kolmandal kohal.

Märt Roosna: 85.08. Kirt teeb kolmandas voorus oma tänase pikima viske ja tõuseb teiseks.

Märt Roosna: Hofmann saab natuke juurde - 87.84. Nüüd Kirdi kord...

Märt Roosna: Cheng 82.29.

Märt Roosna: Krukowski 82.16.

Märt Roosna: Kuusela ei leia kuidagi täna head viset - 74.32.

Märt Roosna: Kümnevõistluse valitseja Mayer viskab kolmandas voorus 67.52. Vadlejch tõuseb 81.00ga Kirdi järel neljandaks.

Märt Roosna: Seis kahe vooru järel.

Märt Roosna: Kirdi teine katse jääb lühemaks - 81.40.

Märt Roosna: Liider Hofmann viskab teisel katsel 82.09.

Märt Roosna: Teemantliiga odaviske teises voorus on tulemust parandada suutnud siiani vaid Mayer - 64.71.

Märt Roosna: U23 EMi kuulitõukest midagi väga rõõmustavat teatada ei ole, meie meeste jaoks on võistlus lõppenud. Jander Heil sai 18.39ga 9. koha, Kert Piirimäe oli 17.62ga lõppvõistlusel viimane.

Märt Roosna: Thomas Röhleri odakaar on 20 sentimeetrit pikem ja ta lükkab Kirdi kolmandaks. Avavoor on läbi.

Märt Roosna: Kirt viskab avavoorus 83.10 ja läheb teiseks.

Märt Roosna: Andreas Hofmann ei kavatse täna eestlasele midagi kergelt kinkida ja alustab 87.66ga.

Märt Roosna: Chao-Tsun Cheng viskab 73.77 ja nüüd tulevad kolm tippmeest.

Märt Roosna: Poolakas Marcin Krukowski viskab avavoorus 77.27 ja tõuseb hetkel liidriks.

Märt Roosna: Jakub Vadlejch tulemust kirja ei saa, tänavu rekordi 83.40-ni viinud Toni Kuusela samuti.

Märt Roosna: Teemantliiga odaviske avas kümnevõistluse maailmarekordimees Kevin Mayer 61.85ga.

Märt Roosna: Jander Heil saab U23 EMil kuulitõuke lõppvõistlusel juurde, kuid praeguse seisuga ei pääseks finaali kumbki eestlane. Kohe on algamas ka Teemantliiga ja meeste odavise.

Märt Roosna: Jander Heil alustab kuulitõuke lõppvõistlust 17.19ga, Kert Piirimäe tõukab avavoorus 17.57. Kohad on vastavalt 11. ja 12.

Märt Roosna: Kell 20 algab EM-il meeste kuulitõuke finaal, kus löövad kaasa Kert Piirimäe ja Jander Heil. Teemantliiga algab kell 20.30 just meid huvitava meeste odaviskega. Püsige lainel!

Märt Roosna: Margit Kalk paneb seitsmevõistlusele punkti 800 meetri jooksus isikliku rekordi 2.22,32ga. Kogusummas paisutab ta oma tippmargi 5603 punktini ja see annab U23 EMil 12. koha. Eesti kõigi aegade pingereas kerkis ta 13. kohale.

Märt Roosna: Aga mida teeb Tentoglou? Läheb võitjana viimasele katsele ja hüppab 8.32! Peab ütlema, et U23 EMi kohta oli see vägagi kõrgetasemeline võistlus ja tore, et Eesti oli seal väärikalt esindatud.

Märt Roosna: Chila ei paranda, Santos ei paranda ehk medalid on jaotatud.

Märt Roosna: Hausenberg lõpetab selle kõrgetasemelise võistluse tulemusega 7.73 ja parimaks jääb 7.86, mis annab neljanda koha.

Märt Roosna: Viimases voorus pole siiani tulemusi parandatud, kas Hausenbergil on veel kuiva püssirohtu järel?

Märt Roosna: Ja see võistlus läheb järjest paremaks, Tentoglou hüppab viiendas voorus Euroopa hooaja tippmargiks 8.25.

Märt Roosna: Hausenberg maandub üsna kaheksa meetri joone lähedale, kuid astub napilt üle.

Märt Roosna: Aga nüüd hüppas itaallane Gabriele Chila täpselt kaheksa meetrit ja lükkas Hausenbergi neljandaks. Chila parandas isiklikku marki koguni 18 sentimeetri võrra.

Märt Roosna: Tentoglou lõpetab neljanda vooru ilusa hüppega - 8.20.

Märt Roosna: Hausenberg saab protokolli isikliku rekordi 7.86 kõrvale kirja juba kolmanda nulli.

Märt Roosna: Neljas voor pole erilisi muutusi toonud, Chahboun saab veidi juurde - 7.72.

Märt Roosna: Hausenberg põrutab 7.86 ja tõuseb kolmandaks! Vägev! Mees tuli kolmandal katsel rongi alt välja ja püstitas üheksa sentimeetriga isikliku rekordi.

Märt Roosna: Tentoglou pakub ka päeva neljanda kaheksameetrise hüppe - 8.05. Eesotsas on seega kõik muutuseta: 1. Tentoglou 8.22, 2. Santos 8.19. Aga nüüd Hausenberg, vaja oleks hüpata 7.57...

Märt Roosna: Santos hüppab kolmandas voorus 8.16. Finaali viib praegu 7.54 ja see peaks Hausenbergile olema igati jõukohane ka viletsa pakutabamise korral.

Märt Roosna: Hausenberg on kahe vooru järel nullimees. Loodame, et kolmandal katsel saab kõik toimima.

Märt Roosna: Johannes Treieli etteaste 110 meetri tõkkejooksus ebaõnnestus, ta lõpetas oma poolfinaali viimasena ja diskvalifitseeriti (ilmselt kõrvalrajale astumise tõttu).

Märt Roosna: Endiselt tundub, et Hausenbergil on hüppamata või pole ta tulemust protokolli kantud.

Märt Roosna: Hausenbergi katsel eel toimub 10 000 meetri jooksu autasustamine. Paraku ei suudeta ette mängida Prantsusmaa hümni ja asi venib mitu minutit.

Märt Roosna: Liidrid Santos ja Tentoglou teises voorus tulemust kirja ei saa. Jätkuvalt on pronksi hinnaks 7.78, finaali ehk esikaheksasse viiks praeguse seisuga 7.53.

Märt Roosna: Kaugushüppe teine voor käib, Valgevene sportlane Hurin tõuseb 7.77ga neljandaks.

Märt Roosna: Hausenberg lõpetab avavooru, kuid tulemust kirja ei saa.

Märt Roosna: Hull võistlus! Kreeklane Miltiadis Tentoglou hüppab avavoorus 8.22!

Märt Roosna: Teised pole midagi hullu teinud, paremuselt järgmine tulemus on siiani 7.78.

Märt Roosna: Esimene voor käib, hispaanlane Hector Santos põrutab kohe avavoorus väga kõva tulemuse - 8.19!

Märt Roosna: Paneme siia meenutuseks ka Eesti kõigi aegade TOP20. Hausenberg on tänavu määrastepärastes tingimustes hüpanud 7.77 ja tugevama tuulega 7.98.

Märt Roosna: Kohe algab U23 EMil meeste kaugushüppe lõppvõistlus.

Märt Roosna: Kuue ala järel hoiab Margit Kalk U23 EMil üheksandat kohta. 800 meetri jooksud algavad kell 19.05.

Märt Roosna: U23 EMi kaugushüppe finaali nimekiri. Eelvõistlusel maandus Hausenberg küll kõige kaugemale (7.98), kuid liidrid võtsid seda üsna rahulikult.

Märt Roosna: Korralikku mitmevõistlust on U23 EMil tegemas tegemas 20aastane Margit Kalk. Ta sai 100 m tõkkesprindis ajaks 14,32, hüppas kõrgust 1.64, tõukas kuuli 12.11, läbis 200 meetrit ajaga 24,98, hüppas kaugust 5.86 ning viskas oda 43.25. Enne viimast ala on tal koos 4811 punkti. Kui Kalk jookseb 800 meetrit enda jaoks igati võimetekohase 2.24-ga, viiks ta isikliku rekordi 5581 punktini. Neiu praegune mark on 5422. Kaugushüppe järel hoidis ta 13. kohta, teine grupp pole veel oda visanud.

Märt Roosna: Tere, head kergejõustikusõbrad! Gävles on juba võistelnud Karl Erik Nazarov, kes jäi esimesena 400 meetri tõkkejooksus poolfinaalist välja. Viimasel ajal rohkem mitmevõistlusele keskendunud Nazarov sai ajaks 52,14, edasi oleks viinud 51,89.