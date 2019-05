BLOGI | Uibo näitas Götzises taset ja lõpetas prestiižika jõuproovi kolmandana! Õiglane samuti 8000 punkti meeste klubis, Šadeiko jättis seitsmevõistluse pooleli

Kõige õnnestunuma võistluse tegi eestlastest Maicel Uibo, kes saavutas 8353 punktiga kolmanda koha. Temast ettepoole jäid maailma hooaja tipptulemuse teinud kanadalane Damien Warner (8711) ja Grenada mees Victor Lindon (8473).

Uibo teenis kaks alavõitu - kõrgushüppes 2.15 ja teivashüppes 5.30.

Õiglane lõpetas võistluse 12. kohaga, punktisummaks 8050. Odaviskes oli ta tulemusega 69.00 paremuselt teine.

Ilma ühegi nullita läbis võistluse 23 meest. Karl Robert Saluri jättis võistluse pooleli enne teivashüpet, olles varasemalt saanud juba kaks nulli (kõrgushüppes ja 110 m tõkkejooksus).

Naiste seitsmevõistluse jättis Grit Šadeiko pooleli viimasel võistlusalal 800 meetri jooksus. Ta tegi paremale jalale liiga odaviske soojenduskatsetel ning jooksurajale ta küll läks, ent pigutust teha polnud võimalik.

Eestlaste seeriad:

Maicel Uibo: 11,22 - 7.28 - 14.95 - 2.15 - 50,93 - 14,68 - 46.38 - 5.30 - 62.50 - 4.37,95.

Janek Õiglane: 11,28 - 7.26 - 15.06 - 1.91 - 50,82 - 14,81 - 43.75 - 4.90 - 69.00 - 4.34,64.

Karl Robert Saluri: 10,71 - 7.37 - 14.33 - X - 48,99 - X - 41.53 - katk.

Grit Šadeiko: 13,30 - 1.71 - 13.35 - 24,72 - 5.97 - 44.42 - katk.

After winning the decathlon with 8711 in Götzis, @DamianWarner becomes just the third athlete to win five #Hypomeeting titles.@JohnsonThompson also held on to her overnight lead to win the heptathlon with 6813. pic.twitter.com/KZGlgstcMT