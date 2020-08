BLOGI | Kergejõustikuõhtu Pärnus: Pedriks tõusis Eesti kõigi aegade teiseks tõkkesprinteriks, Alver hüppas taas kaugele ja rahvusrekord noortelt väledatelt neidudelt

Hans-Christian Hausenberg sai kaugushüppes esikoha 7.45-ga, teivashüppes sai ta 5.01-ga lätlase Mareks Arentsi (5.11) järel teise koha.

Ann Marii Kivikas, Triine-Marie Land, Eliise Anijalg ja Liisa-Maria Truupõld püstitasid 4 x 100 meetri teatesprindis juunioride Eesti rekordi - 46,80. Varasemat marki kohendati kümnendiku võrra.

Kergejõustikuõhtu Pärnus

Märt Roosna: Ja lõpetuseks teatame meeste odaviske esikolmiku: 1. Ergo Tamm 66.85, 2. Rasmus Roosleht 63.21, 3. Enrico Hänilene 58.29. Eesti rekordimees Magnus Kirt istus tribüünil, aga küll temagi saab varem või hiljem õla piisavalt heasse seisukorda ja rõõmustab publikut väga pikkade visetega.

Märt Roosna: Oleme võlgu ka meeste 400 meetri tõkkejooksu tulemused. Lätlane Maksims Sincukovs sai ajaks 49,97, Jaak-Heinrich Jagor püstitas oma hooaja tippmargi 50,70.

Märt Roosna: Marielle Kleemeier teeb vinge tembu, esmalt võitis 57,37ga 400 meetri jooksu ja pool tundi hiljem 1.00,09ga ka 400 meetri tõkkejooksu. Kes on seda kunagi proovinud, see teab, kui karm katsumus see on.

Märt Roosna: Naiste odaviskes sai viimase katsega võidu soomlanna Saara Lipsanen, kes viskas 52.06. Mirell Luigele kanti protokolli 50.43.

Märt Roosna: Hausenbergile piisaski kaugushüppes võiduks avavooru 7.45st, teine oli Tanel Visnap 7.06ga.

Märt Roosna: Kati Ojaloo heitis vasarat 64.44. Meestest oli parim ukrainlane Mihhailo Kohhan - 76.42. Eesti esinumber Adam Kelly piirdus seekord 66.15ga.

Märt Roosna: Meeste kaugushüppes juhib Hausenberg enne viimast vooru endiselt 7.45ga. Odaviskes on esialgu liidriks Ergo Tamm (64.93).

Märt Roosna: Hausenberg alustas kaugushüppevõistlust 7.45ga.

Märt Roosna: Meeste 800 meetri jooksus sai korraliku aja kirja leedulasest võidumees Benediktas Mickus - 1.49,84. Rasmus Kisel oli 1.50,18ga teine.

Märt Roosna: Naiste 800 meetri jooksus pidasid taas tasavägise võistluse maha Kelly Nevolihhin ja Helin Meier, ajad 2.09,43 ja 2.10,04.

Märt Roosna: "Täna olin võib-olla ettevaatlik," tunnistas meeste kuulitõuke 19.11-ga võitnud Jander Heil, kes hiljuti viis isikliku rekordi 19.81-ni. "Võib-olla tegi vihm ringi natuke libedaks, aga igasugustes tingimustes tuleb suuta end kokku võtta. Rütm oli täna häiritud." 20-meetri-küsimusele vastas Heil nõnda: "Enesetunde poolest tunnen end hästi, kindlasti ei välista 20 meetrit, kuid kas selle tänavu ära realiseerin - aeg näitab."

Märt Roosna: Naiste 100 meetri jooksu võitis 12,09 sekundiga Kristin Saua, Ann Marii Kivikas võeti valestardi tõttu maha.

Märt Roosna: Teivashüppes sai Hans-Christian Hausenberg üle 5.01-st, 5.16 oli täna liiast. Mareks Arentsil on kirjas 5.11.

Märt Roosna: Kuulitõukes sai esikoha Jander Heil, kes sai kirja 19.11. Teine oli Karl Koha (16.66), kolmas Enrico Hänilene (15.16).

Remi: Samas huvitaval kombel on selles tabelis Valter Külbeti 14,07. Aeg, mida pole kunagi joostud. Tegelik aeg oli 14,55?!? Ka Ants Kiisa. U23 vanuseklassi kuulitõuke mark on ekjl statistika järgi 18.60 aastast 1989, see on tegelikult ajakirja ljogkaja atletika trükiviga... samuti on tabelites palju tulemusi, mis tehtud juunioride heitevahenditega ning puudu on üldse tohutult palju tulemusi mis tehtud eelmisel sajandil. Kokkuvõtvalt - ei tasuks praegust ekjl statistikat ülearu tõsiselt võtta.

Märt Roosna: Kaugushüppe esikolmik: 1. Tähti Alver 6.41, 2. Aet Laurik 6.20, 3. Merilyn Uudmäe 5.96.

Märt Roosna: Nazarovi ajast 13,88 - Eesti kõigi aegade edetabelis seda enam pole ja pole sugugi kindel, kas see sinna ennistatakse. Selleks oleks vaja infot tuule kohta. Seega on raske öelda, et Pedriks temast möödus nüüd või juba varem.

Märt Roosna: Meeste saja meetri sprindis oli kõige teravam Eesti meistri Henri Saia lõpp, ajaks 10,65. Järgnesid Ken-Mark Minkovski 10,74, Tanel Visnap 10,75 ja Karl Erik Nazarov 10,76. Nazarovi jaoks oli see hooaja avastart.

Remi: Pedriks möödus ka Andrei Nazarovist (13,88 1987a)

Märt Roosna: Kaugushüppe kolmas voor: Alver 6.41, Laurik 6.15.

Märt Roosna: Kreete Verlin parandas 100 m tõkkejooksus isiklikku rekordit seitsme sajandiku võrra, saades ajaks 13,46. Naiste kaugushüppes on siiani vaid üks naine ületanud kuue meetri joone - Aet Laurik 6.13.

Märt Roosna: 110 meetri tõkkejooksus sai kõik suurepäraselt klappima Keiso Pedriks - 13,83! Teine oli soomlane Valtteri Kallokulju (14,17) ja kolmas Johannes Treiel (14,37). Tuul oli tagant, aga määrustepärane. See tõstab Pedriksi Eesti kõigi aegade edetabelis teiseks, Tarmo Jallai nimel olev rahvusrekord on 13,62. Varem oli Pedriksi rekord 13,91. Pedriks möödus kõigi aegade pingereas Andres Rajast (13,84) ja Rene Orumanist (13,88).

Märt Roosna: Naiste teivashüppes oli 3.83-ga parim Marleen Mülla, 4.03 enam ei alistu.

Märt Roosna: Tervitused staadionilt! Ilm on Pärnus pilvine, kuid vihma ei saja. Lõppenud on naiste kolmikhüpe, Merilyn Uudmäe võidutulemus oli 12.88.

Märt Roosna: Tänase võistluse ajakava.