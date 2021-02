BLOGI JA GALERII | Kõrgushüppes alavõidu saanud Lillemets liigub 6000 punkti ja EM-pileti kursil. "Täitsa viis!"

Lisaks võisteldakse täna Lasnamäe spordihallis ka üksikaladel.

Seitsmevõistluse soosikud:

Risto Lillemets 5996 (2020)

Isikliku rekordi seeria: 7,11, 7.25, 15.00, 2.05, 8,21, 5.10, 2.49,83

Isiklikud rekordid: 7,08, 7.25, 15.00, 2.07 (väljas 2.09), 8,07, 5.10, 2.43,35 (summa 6128)

Taavi Tšernjavski 5910 (2020)

Isikliku rekordi seeria: 7,09, 7.26, 14.49, 1.96, 8,17, 4.80, 2.40,35

Isiklikud rekordid: 7,06, 7.26 (7.33), 14.56 (15.13), 1.98, 8,14, 4.90, 2.40,35 (summa 5982)

Tim Nowak 5906 (2018)

Isikliku rekordi seeria: 7,23, 6.96, 14.30, 2.02, 8,21, 5.06, 2.40,12

Isiklikud rekordid: 7,17, 7.18 (7.33), 14.96, 2.09, 8,20, 5.10, 2.38,68 (summa 6115)

Hans-Christian Hausenberg 5804 (2018)

Isikliku rekordi seeria: 6.91 7.43 12.75 2.04 7.97 4.98 3:08.25

Isiklikud rekordid: 6,82 7.77 (7.91) 14.29 2.04 7,97 5.30 2.56,46 (summa 6227)

Vitali Žuk 5705 (2019)

Isikliku rekordi seeria: 7,27, 6.63, 15.62, 2.05, 8,25, 4.70, 2.49,42

Isiklikud rekordid: 7,13, 6.97 (7.11), 16.32, 2.05, 8,20, 4.80 (4.90), 2.46,94 (summa 5944)



Tallinna mitmevõistlus

Punktid avapäeva järel: 1. Žuk 3380 (rekordigraafikuga +186), 2. Lillemets 3379 (+21), 3. Hausenberg 3339 (+14), 4. Nowak 3294 (+119).

Ai... Ta oli lähedal, kuid latt siiski kukkus.

Teine katse nii hea ei olnud.

Lillemets 2.10-t avakatsel üle ei saa, kuid kõrgust hüppes ja lootust oli.

Lillemetsa edestab oma rekordigraafikut 21 silmaga ehk liigub 6000 punkti graafikus.

Lillemets ületas 2.07! Vägev! Ta kordas isiklikku siserekordit, väljas on saarlane hüpanud 2.09. Järgmisele kõrgusele jääb ta üksinda, Nowak ajas 2.07 viimasel katsel maha.

Lillemets näitab teisel katsel, et 2.07 on täna jalas, aga ta peab lati kohal korrektsem olema. Ka Nowak peab lootma kolmandale katsele.

Kõrgus 2.07. Lillemets kerkib kõrgele, kuid ajab lati ikkagi maha. Üle ei saa ka Nowak.

Nowak saab viimasel katsel 2.04-st üle ja jätkab koos Lillemetsaga, Žuki laeks jäi 2.01.

Ilus katse Lillemetsalt, kes ületas 2.04 ilmselt isegi varuga!

2.04-l avakatsel ühtegi ületajat ei ole. Hausenberg ajab maha ka teist korda ja lõpetab tänaseks hüppamise.

2.04... Lillemets ajas maha.

Teisel katsel teeb Valgevene vägilane Žuk hoopis teistsuguse soorituse ja sai 2.01-st üle. Kolmandal saab samaga hakkama ka Hausenberg!

Avakatsed kõrgusel 2.01. Lillemets üle! Nowak samuti. Hausenberg ajab maha, kuid katse polnud lootusetu. Žukil oli.

Hausenberg võttis end kolmandal katsel hästi kokku ja ületas 1.98, jätkavad ka kõik teised.

Avakatsed 1.98-l. Nowak üle, Hausenberg maha, Žuk maha, Lillemets üle.

Hausenberg ületab 1.95 kolmandal katsel! Üle on saanud ka Lillemets, Žuk, Nowak, Benkunskas.

Kõrgushüppes on latt tõstetud 1.95-ni, Lillemets ületas avakatsel, Hausenberg peab veel proovima.

Tšernjavski selgitas, et alates kaugushüppest kimbutas teda parema jala kannakõõluse valu, mis muutus üha suuremaks ja kuna tekkis oht, et see võib katkeda, siis tundus targem seekord võistlus pooleli jätta. "Ma ei taha lõpetada, aga targem on pooleli jätta. Põletikus on see kõõlus on see kogu aeg, tavaliselt tõmbub valu mõne minutiga tagasi, seekord seda ei juhtunud. Ma ei julge läbi valu minna kõrgust hüppama, kõõlus võib katki minna," selgitas Tšernjavski.

Tuli esialgne info, et Tšernjavski on võistluse pooleli jätnud.

Tallinna võistlus jätkub kell 18 kõrgushüppega. Samal ajal toimub USA-s seitsmevõistlus, kus lööb kaasa Johannes Erm. Teivashüppes ületas ta algkõrguse 4.40, ent 4.60 enam ei alistunud.

Punktiseis kuulitõuke järel: 1. Žuk 2567 (võrdlus isikliku rekordiga +223), 2. Hausenberg 2526 (+41), 3. Lillemets 2511 (+3), 4. Tšernjavski 2466 (-19), 5. Nowak 2454 (+101).

Kuulitõuke tulemused: Žuk 16.51, Tšernjavski 14.95, Nowak 14.58, Lillemets 14.14 ja Hausenberg 12.12.

Tšernjavski tõukas kolmandas voorus 14.95, Žuk 16.50.

Kolmandas voorus tõukas Lillemets 14.12 ja Hausenberg 12.11. Pisut sai juurde Nowak, kes tõukas 14.58.

Lillemets saab teises voorus tulemuse kirja, 14.14. Korralikult parandas Tšernjavski - 14.85. See on ta siserekord, varem oli kirjas 14.56. Juurde said ka Žuk (16.51), Hausenberg (12.12) ja Nowak (14.51).

Žuk viis oma margi kuulitõuke avavoorus koguni 16.43ni. Tšernjavski sai kirja 14.33 ja Nowak 13.59.

Kuulitõukest esialgu häid uudiseid teatada ei ole, Lillemets sai nulli, Hausenberg tõukas 11.95. Tundub, et talle teeb häda selg.

Lisaalana kavas oleva kaugushüppe võitis naiste hulgas Merilyn Uudmäe 6.15ga, Tähti Alver piirdus 6.02ga, meestest oli parim 7.42 hüpanud Henrik Kutberg.

Algab seitsmevõistluse kuulitõuge. Hausenbergi jaoks on see keeruline ala, sest käevigastuse tõttu ei ole ta seda ala harjutada saanud ja ka soojenduskatsete ajal oli tal mingi mure.

Toome uudiseid ka USA-st, Johannes Erm alustas seitsmevõistluse teist päeva 60 meetri tõkkejooksus ajaga 8,20.

Seis kahe ala järel: 1. Hausenberg 1912 (isikliku rekordiga võrreldes +79), 2. Lillemets 1774 (+56), 3. Nowak 1690 (+84), 4. Žuk 1684 (+168), 5. Tšernjavski 1679 (-48).

Kolmandas voorus soosikutest keegi juurde ei saa, Lillemets loobus katsest. Taas alavõit Hausenbergile (7.62), järgnesid Lillemets (7.28), Nowak (7.24), Tšernjavski (7.12) ja Žuk (7.01). Isiklikke rekordeid parandasid nii Lillemets, Nowak kui ka Žuk.

Teises voorus saavad juurde Nowak (7.24), Tšernjavski (7.12) ja Žuk (7.01), Hausenberg sai kirja 7.54, Lillemets astus üle.

Kaugushüpe on alanud, Hausenberg hüppas avavoorus 7.62, Lillemets 7.28 (rekord!), Nowak 7.13, Tšernjavski 6.95, Žuk 6.73.

Naiste 60 meetri sprindis sündis üllatus: Kreete Verlin sai jagu Õilme Võrost. Ajad 7,41 ja 7,44. Verlini senine isiklik rekord oli 7,44. Temalgi jäi EM-normist puudu vaid üks sajandik. Kolmas oli Karoli Käärt ajaga 7,51. Õilme Võro avaldas jooksu järel, et tal on tekkinud kerge tervisemure ja ta veidi kahtles, kas tuleb üldse starti.

Lisaalana oli kavas meeste 60 meetri jooks, Henri Sai võitis selle 6,78ga, mis on mehe isiklik rekord. EM-norm jäi kõigest ühe sajandiku kaugusele. Teiseks tuli Tanel Visnap (6,88), kolmandaks Ken-Mark Minkovski (6,93) ja neile järgnesid Lukas Lessel (6,99) ja Robin Sapar (6,99).

Hausenberg kordas isiklikku rekordit - 6,82 sekundit. Suurepärane algus võistlusele. Väga rahule võis jääda Lillemets, kes viis margi 6,97-ni (varem 7,08), Žuk oli 7,04ga kolmas, Tšernjavski 7,13ga neljas ja Nowak 7,18 viies.

Hausenberg võttis 60 meetri jooksus võidu.

Hausenberg tegi valestardi, rohkem ta eksida ei või.

Esimese jooksu võitis leedulane Edgars Benkunskas isikliku rekordi 7,13-ga, soosikud tulevad rajale teises jooksus.

Kohe algab seitsmevõistluse 60 meetri jooks.

Tänase mitmevõistluse ja üksikalade ajakava.

Tervitused! Algavad kaks toredat mitmevõistluse päeva. Algselt pidi Tallinnas võistlema ka Maicel Uibo, paraku vigastas ta jalga ega saa osaleda. Lisaks Tallinna võistlusele on põhjust kiigata ookeani taha, kus hooaja esimest seitsmevõistlust teeb Johannes Erm. Avapäeval sai ta kirja tulemused 7,17, 7.29, 14.64 (isiklik rekord) ja 1.91, ta kogus 3197 punkti ja oma isikliku rekordi (6144) seeriale kaotab Erm 176 punktiga. Tuleb märkida, et tema jaoks on see puhtalt treeningvõistluse ja eelmisel nädalal tabas sportlast toidumürgitus.