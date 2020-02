BLOGI JA FOTOD | Üllatusmees Risto Lillemets tuli Maicel Uibo ees Eesti meistriks, maailma edetabeli esikuuikus on kolm eestlast

Väga hästi esinenud Lillemetsal olid suured võimalused tõusta ka Eesti ajaloo 12. 6000 punkti meheks, paraku 1000 meetri jooks ei õnnestunud soovitult. Ta sai ajaks 2.49,83, maagilisest piirist jäi puudu neli silma. Lillemetsa isiklik rekord on 1000 meetri jooksus 2.43,35.

Enne Tallinna võistlust oli Kuressaarest pärit mitmevõistleja isiklik rekord 5807 punkti. Nüüd püstitas ta isikliku rekordi kaugushüppes (7.25), kuulitõukes (15.00), 60 m tõkkejooksus (8,21) ja teivashüppes (5.10).

Lillemets kerkis Eesti kõigi aegade edetabelis 12. kohale. Urena tõusis maailma hooaja edetabelis neljandaks, Lillemets võttis sisse kuuenda koha.

Vaatepilt on ilus, esikuuikus on koguni kolm eestlast:

1. Garrett Scantling (USA) 6209

2. Johannes Erm 6114

3. Andreas Bechmann (Saksamaa) 6097

4. Jorge Urena (Hispaania) 6091

5. Karel Tilga 6019

6. Risto Lillemets 5996

Kolmanda koha sai Tallinnas ukrainlane Aleksei Kasjanov 5958 punktiga, neljas (Eesti meistrivõistluste arvestuses teine) oli Maicel Uibo 5924 punktiga. Eesti meistrivõistluste pronksi teenis kokkuvõttes viiendaks tulnud Taavi Tšernjavski 5910 punktiga. Tšernjavski parandas isiklikku rekordit 148 punkti võrra.

Hästi alustanud Hans-Christian Hausenberg sai 60 m tõkkejooksus nulli ja katkestas.

Rahvusvaheline seitsmevõistlus

Seitsmevõistlused lõplikud tulemused. Lillemets kerkis Eesti kõigi aegade edetabelis 11. kohale. Urena tõusis maailma hooaja edetabelis neljandaks, Lillemets võttis sisse kuuenda koha.

Tulemused: 1. Urena 6091, 2. Lillemets 5996, 3. Kasjanov 5958, 4. Uibo 5924, 5. Tšernjavski 5910, 6. Wiesielok 5808, 7. Saluri 5726.

Lillemetsa jooksu aeg on esialgsetel andmetel 2.49,83. Tulemus peaks olema 5996... Maagilisest piirist jäi küll neli punkti puudu, aga väga kõva rekord on sündinud ja meistritiitel on samuti tõsiasi. Kõva sõna. Uibo on veidi kiirem - 2.47,03.

Lillemets tuli Eesti meistriks, aga mis punktisummaga?

800 m - Lillemetsal on hakanud raske, aga ka Uibo on liidritest maas.

600 m - Lillemetsa vaheaeg 1.39. Uibo möödus.

400 m vaheaeg Lillemetsal 1.05. Uibo on tema taga.

Lillemets isegi juhib Uibo ees esialgu, algus on üsna kiire.

Start!

Kas Uibo suudab Lillemetsa üle joosta? Kas Urena jääb esimeseks?

Kohe on tugevama jooksu start.

Tõkkejooksus nulli saanud Hausenberg 1000 meetrit jooksma ei tule. Kahju. Võinuks ikkagi joosta ja näidata, et ei pelga seda ala ja vihaga isiklikku rekordit kärpida.

Klaup tõukas kuuli 12.63 ja juhib oma rekordi (4100) graafikut 106 punktiga.

Uibole jäigi 5.20. Lillemets juhib enne viimast ala tema ees 102 punktiga. 6000 punkti kogumiseks piisab Lillemetsal ajast 2.49. Ajaliselt on tal Uibo ees edu umbes üheksa sekundit. Uibo isiklik mark sel alal on 2.38,51, Lillemetsal 2.43,35. Trumbid on 22aastase Lillemetsa peos, kuid kindlat midagi ei ole. Uibol saab 6000 punkti kokku, kui läbib viis halliringi ajaga 2.40. Üldliider on hispaanlane Jorge Urena, kes on tuntud sitke jooksumehena.

Praegu on küll Eesti meistrivõistluste arvestuses juba Lillemetsa käes.

Uibo on 5.30 kaks korda maha ajanud. Teine kord eriti napilt.

Lillemetsale jääb 5.10, ka Gado lõpetab sama resultaadiga. Uibole asetatakse latile 5.30...

Lillemetsa katse on üsna lootusetu.

Uibo ületab 5.20 kahtlusteta.

Lillemets saab kolmandal katsel üle ka 5.10-st! Super!

Lillemetsal napib k teisel katsel kõrgust, jääb üks võimalus. Aga seis on tal niigi ilus, 6000 punkti on vägagi võimalik.

Gado üle, Lillemets mitte. Praegu on jooksev seis selline, et tal on edu Uibo ees 102 punkti.

Uibo näitab oma hea teivashüppe klassi ja viibutab end latist kõrgelt ja muretult üle.

Hausenberg lõpetas võistluse 4.90ga. Kõrgust 5.10 asuvad ründama Uibo, Lillemets ja Gado.

Positiivne üllataja Lillemets kordab isiklikku rekordit - 5.00! Eesti meistritiitli eest tuleb põnev võitlus Uiboga.

Lillemets, Gado ja Hausenberg on avakatsel 5.00 maha ajanud, Uibo passib sel kõrgusel.

Tšernjavskile ja Urenale läheb kirja 4.80. Latile tuleb viis meetrit.

Lillemets jätkab veatut seeriat ja võtab 4.90 avakatsel. Sel 22aastasel noorel mehel on tõsi taga! Tšernjavski ja Urena ajasid avakatsel lati maha. Lisaks Uibole on üle saanud veel Gado ja Hausenberg.

Saluri sellest jagu ei saa, jäi 4.70. Miinuseid on siginenud enne viimast ala 223 ehk oodata on lõpptulemust vast 5800 kanti. Uibo alustab 4.90st ja saab sellest kohe üle.

Art Arvisto õpilased Risto Lillemets ja Tšernjavski ei kuluta 4.80-l energiat ja ületavad avakatsel. Ilusa hüppe tegi ka Urena. Saluri on kaks korda maha ajanud.

Poolakas ja ukrainlane üle ei saa, latile 4.80. Hakkab minema põnevaks. Kui Lillemets hüppab 5.00, siis on selge, et 1000 meetri jooksule läheb ta Eesti meistrivõistluste arvestuses liidrina ja Uibo peab tiitli võitmiseks pingutama.

Saluri võtab teisel katsel 4.70 ära.

Kõrgus 4.70. Saluri on kõrgel lati kohal, kuid ei liigu piisavalt edasi ja kukub lati peale. Üle ei ole saanud ka Wiesiolek ega Kasjanov. Teised jätsid selle kõrguse vahele.

Klaup tõusis viievõistluses kõrgushüppega neljandaks.

4.60 on kirjas seitsmel mehel. Lillemets võttis selle kenasti avakatsel, Saluri sai jagu teisel. Lisaks neile said üle Urena, Kasjanov, Wiesiolek, Tšernjavski ja Hausenberg.

Teivashüppes läheb põnevaks, latil 4.60. Saluri hüppab kõrgelt üle, kuid toob käega õnnetult lati alla.

Klaup ületab ka 1.78 ja see talle ka jääb. Rekordiga võrreldes on tal nüüd plusse 25. Alina Šuhh võttis alavõidu 1.87ga.

Mari Klaup on kõrgushüppes ületanud 1.75. Aga ta ongi hea kõrgushüppaja ja vaja oleks ka järgmisi kõrgusi vallutada. Seerias on kirjas 1.80. Teivashüppes on latt kerkinud 4.10ni. Uibo alustab alles 4.90st, Lillemets, Saluri ja Hausenberg on algkõrguseks märkinud 4.60.

Teivashüpe on alanud, latil on 3.80.

Hallis käib juba kõva spekuleerimine, kas Uibo üldse tuleb Eesti meistrivõistluste arvestuses esimeseks...

Teivashüpe algab kell 13.30. Ka Hausenberg pole võistlust pooleli jätnud ja teeb soojenduskatseid. Rekordeid püstitades ületas Uibo 5.30, Lillemets 5.00, Tšernjavski 4.78 ja Saluri 4.96. Urana sai rekordit tehes kirja täpselt viis meetrit.

Naiste viievõistlus on alanud, 60 m tõkkejooksus oli kiireim 8,34 sekundiga Rimma Buinenko. Mari Klaup-McColl alustas hästi, saades ajaks 8,58. Oma rekordit (4100) püstitades oli aeg 8,81.

Peale tõkkejooksu hoiab Lillemets parima eestlasena kolmandat kohta.

Uibo kaotab oma rekordigraafikule juba 216 punktiga ehk liigub 6050 punkti poole. Lillemetsa saldo on +135 ehk hetkel terendab 5950 silma, aga tema seerias on varu (1000 m 2.52). Tšernjavskil on plusse 129, Saluril miinuseid 144.

Teise jooksu ajad: Urena 8,02, Kasjanov 8,04, Treiel 8,11, Tšernjavski 8,17, Lelievre 8,28, Wiesiolek 8,33, Uibo 8,50. Hausenberg kaotas teist tõket ületades rütmi ja kolmanda tõkke oli ta sunnitud käega pikali lükkama, et mitte sellele täie hooga sisse joosta.

Teine jooks, ebaõnnesõduriks on siin Hausenberg, kellel läks rütm sassi ja ta oli sunnitud katkestama.

Esimese jooksu võitis Risto Lillemets isikliku rekordi 8,21ga (seni oli mark 8,24). Saluri tegi küll hea alguse, kuid lõpp läks raskeks, aeg 8,42. Hendrik Lillemetsa jooks ebaõnnestus ja ta diskvalifitseeriti.

Tervitus Lasnamäelt! Jätkame teise päevaga, kõik seitsmevõistlejad on jätkuvalt rivis. Isikliku rekordi seerias jooksis Uibo 60 m tõkkeid 8,19ga, Lillemets 8,24ga, Hausenberg 7,97ga, Tšernjavski 8,28ga ja Saluri 8,33ga.

Avapäeva järel hoiab Hausenberg teist, Lillemets neljandat, Uibo viiendat, Tšernjavski seitsmendat ja Saluri kaheksandat kohta.

Uibole tõi alavõidu tulemus 2.11.

Pandi üsna põhja, kuid ka teisel katsel tõi Uibo lati maha.

Uibo nõudis just, et pange muusika hallis kõvemaks :)

Uibo ajab 2.14 esimesel üritamisel maha.

Palun väga - Uibo saab kolmandal katsel 2.11 üle! Hendrik Lillemets ja Urena lõpetavad päeva 2.08ga.

Ka teine voor ei too ületajat.

2.11. Uibo ajab maha, Urena samuti. Kõige napimalt ajab lati maha ka Hendrik Lillemets.

Uibo teeb otsa lahti - 2.08 üle! Kes on järgmine? Urena. Vennad Lillemetsad saavad veel kaks korda proovida. Hendrik on edukas, Risto mitte. Ta juhib siiski esimese päeva lõpuks oma rekordseeriat 127 punktiga ehk liigub 5950 punkti suunas.

Uibol ja Risto Lillemetsal pole ka 2.05-ga probleeme. Kolmandal katsel oli selleks võimeline ka Urena ja Hendrik Lillemets. Wiesiolek lõpetas 2.02ga. Latile 2.08.

Avakatsel saavad sellest üle Uibo, Risto Lillemets, Urena. Teises voorus lisandub Wiesiolek. 1.99 jäi Treielile, kes parandas oma marki niigi kuue sentimeetri võrra, Holmbergile ja Reveleyle. Hendrik Lillemets jättis 2.02 vahele.

Latile uus kõrgus 2.02.

Ületajate perega on liitunud Treiel, Urena ja Holmberg. Tšernjavskile jäi 1.96. Saldo on tal rekordiga võrreldes siiski jätkuvalt positiivne: +103.

Hendrik Lillemets on külma kõhuga mees - alustas võistlust alles 1.99st ja hüppas kenasti üle.

Aga võistlus jätkub. 1.99 on kirjas juba Lillemetsal ja Wiesiolekil. 1.96st said lisaks mainitutele jagu ka Revely, Treiel, Holmberg ja Kasjanov.

No miks ei ole hea meel, kui on! Tšernjavski rõõm 1.96 ületamise järel.

Hausenbergi tabas aga tagasilöök, jäi 1.93, rekordit püstitades oli 2.04. Siit läks kaotsi täpselt 100 punkti ehk seis rekordiga on nüüd +62.

Tšernjasvki saab kolmandal katsel õnnega pooleks üle!

Hausenbergil ja Tšernjavskil jääb 1.96 alistamiseks vaid üks katse.

Uibo võtab algkõrguse 1.96 kindlalt, Lillemets saab ka üle, Hausenberg ja Tšernjavski vajavad veel katseid.

Hausenberg saab 1.93st üle, Tšernjavski kolmandal katsel samuti. Eestlastest on see kõrgus kirjas ka tõkkejooksjana tuntud Johannes Treielil.

Meie meestest ajavad Hausenberg ja Tšernjavski kõrguse 1.93 esimesel korral maha.

1.90st saavad üle ka Kasjanov, Holmberg, Treiel ja Gado. Latile 1.93.

1.90 on üle saanud Tšernjavski, Lillemets, Wiesiolok ja Revely. Hausenberg jättis selle kõrguse vahele, Uibo pole hüppama hakanud.

Saluri ajas teisel katsel 1.87 maha ja kolmandast ta loobub. Ilmselt andis tervis tunda ja ta ei tahtnud riskeerida. Kirja jäi 1.84, rekordi graafikule kaotab ta nüüd 123 punktiga.

Tšernjavski ja Hausenberg võtavad 1.87 kindlalt avakatsel, Saluri ajab maha.

Saluri võtab end kokku, latt väriseb, kuid 1.84 on kirjas. Oleks jäänud 1.78, olnuks seis ikka nutune.

Saluril on keeruline seis, teine katse ebaõnnestub samuti.

Saluri jättis 1.81 vahele, kõrgusel 1.84 tuleb avakatsel latt maha.

Kõrgushüpe on alanud, Saluri ületab 1.78 avakatsel.

Seitsmevõistluse rekordit püstitades hüppas Uibo kõrgust 2.17, Hausenberg 2.04, Saluri 1.86, Lillemets 2.07, Tšernjavski 1.98.

Uibo kaotab oma rekordigraafikule 84 punktiga, Saluri 105ga. "Plussimeeste" saldod on järgnevad: Hausenberg +162, Lillemets +145, Tšernjavski +121.

Lillemets kõmmutab kolmandas voorus koguni 15.00! Kust see tuli?! Mees püstitas täna kolm rekordit: 14.04, 14.39, 15.00.

Kasjanov kerkib 15.05ga liidriks. See pole üllatav tulemus, ukrainlane on tõuganud ka 15.72.

Uibo juurde ei saa, kolmandas voorus 14.45. Tema üldseis läheb paremaks, kaotust graafikule 84 punkti.

Saluri tõukab kolmandas voorus 14.07. Kolme ala järel kaotab ta oma rekordigraafikule 105 punktiga ehk liigub 5950 punkti suunas. Urena lõpptulemus on 14.27.

Lillemets viib teise vooru lõpetuseks oma margi juba 14.39ni.

Hausenberg tõukab 13.74. Seejärel teeb üsna pika tõuka Kasjanov - 14.61.

Kalle (58): Palle: Uibo 27, Saluri 26.

Uibolt ka nüüd midagi ilusat, kuulitõukes viib teisel katsel oma hallimargi 14.82-ni ja võtab sel alal sisse liidrikoha.

Saluri saab teisel katsel juurde (13.85), aga mingit rahulolu temast ei õhku.

14 meetrist on jagu saanud ka Wiesiolek (14.36) ja Lillemets (14.04).

Palle (undisclosed): Kallelt tahaks küsida, kas ta teab kui vanad on Uibo ja Saluri :) 24 peaks ju ometi noorem olema...

Tšernjavski on hoos - 14.49. Hausenbergilt 13.38.

Kuulitõuge on alanud. Saluri sai avavoorus kirja 13.53, Urena tõukas 13.79. Uibo alustas 12.94ga.

Kalle (58): "Noor" Taavi Tšernjavski on 24-aastane.

Isiklike rekordite võrreldes on Uibo seis hapu (-116), ka Saluril on algus olnud raske (-83), samas meie nooremad mehed on plussis: Hausenberg +102, Tšernjavski +95, Lillemets +78. Sedasi tekib põnev intriig - kas vanemad suudavad nooremaid seljataga hoida?

Punktiseis kahe ala järel.

Kaugushüppe lõplikud tulemused.

Hausenberg astub kolmanda katse üle, kuid alavõit on 7.77-ga ikkagi tema.

Uibo ei saagi hoojooksu paika, kolmandal katsel tuleb paku tagant tõugates 7.09. Kahe ala järel kaotab ta oma rekordigraafikule 116 silmaga.

Saluri astub kolmanda katse üle.

Hauseberg põrutab 7.77! Uus siserekord on ühe sentimeetri võrra sündinud.

Uibo tipib teisel katsel, kuid astub ikkagi üle. Raske seis, 6.81le tuleb juurde saada. Kasjanovil on kirjas 7.41.

Saluri parandas pisut - 7.37.

Risto Lillemets kohendab teises voorus oma marki - 7.25. Hea algus võistlusele.

Hausenberg läheb 7.63ga liidriks.

Uibo hüppab pakust väga kaugelt 6.81.

Tšernjavskilt kohe isiklik rekord - 7.26.

Saluri hüppab avakatsel kaugust 7.34.

Maicel Uibo avaala ei laabunud kõige paremini. Kaugushüpe peaks andma täpsema pildi.

Avaala järel kaotab Uibo oma graafikule 38 punktiga, Saluri saldo on -33, Hausenbergil +18, Tšernjavskil +42, Lillemetsal +18. Urena oli pisut aeglasem kui rekordit püstitades, tema kaotab oma seeriale 11 punktiga.

Tugevama jooksu võitis Hausenberg.

Teise jooksu ajad: Hausenberg 6,86, Saluri 6,88, Urena 6,94, Kasjanov 6,97, Gado 6,98, Lelievre 7,05, Tšernjavski 7,09, Uibo 7,31.

Esimese jooksu võidab Pawel Wiesiolek 7,04 sekundiga, Lillemets on 7,11ga teine. Ehk Lillemets on rekordigraafikuga plussis.

Võistlus on kohe algamas. Huvi pärast meenutame ka Erki Noole poolt 1999. aastal püstitatud Eesti rekordi (6374) seeriat: 6,83; 7.80; 14.87; 1.93; 8,16; 5.50; 2.38,62.

Võistlus algab vähem kui poole tunni pärast. Huvilisi Lasnamäe spordihallis on, aga ausalt öeldes vähem, kui oleks oodanud. Muide, Uibo tegi Eestis viimati mitmevõistlust kaheksa aastat tagasi. Veel on paras aeg sammud Lasnamäe spordihalli seada!

Tervitus! Tulekul on väga äge võistlus, tasub kindlasti tulla Lasnamäe spordihalli vaatama. Tänavu on üle 6000 punkti teinud kolm meest: 1. Johannes Erm 6114, 2. Andreas Bechmann (Saksamaa) 6097, 3. Karel Tilga 6019.