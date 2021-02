BLOGI JA FOTOD | Põnevas hüppeduellis sündis Eesti noorte rekord, sprinterid näitasid kiireid aegu, Hausenbergi vorm on terav

Järgmine kõrgus 1.88 oli täna nende jaoks veel liiga palju. Kuna neiud ümberhüpetest loobusid, siis jäidki nad esikohta jagama. Mõlema jaoks tähistas 1.86 isiklikku rekordit, Pihela tulemus märgib ka Eesti U18 rekordit.

Naiste 60 meetri tõkkejooksu võitis Diana Suumann ajaga 8,26 sekundit, Kreete Verlin oli 8,30ga teine ja ta kordas isiklikku rekordit, Anna Maria Millend oli 8,56ga kolmas. EM-normist jäi veel neljandal tõkkel juhtinud Verlinil puudu viis sajandikku, Suumannil on see juba varem täidetud.

Õilme Võro võitis 60 m jooksu 7,36ga ehk Balta Eesti rekord (7,29) jäi veel püsima, kuid korralik algus hooajale on tehtud. Teiseks tulnud Karoli Käärt viis oma margi 7,48 sekundini.

Mitmevõistleja Hans-Christian Hausenberg võitis 60 m tõkkesprindi 7,98 sekundiga ja kaugushüppe 7.67ga. Kaugushüppes parandas isiklikku rekordit Jaak Joonas Uudmäe (7.64). Naiste seas oli edukaim Tähti Alver (6.25). Teisi tulemusi vaata blogist!

Delfi sporditoimetus pakkus võistlusele mõeldes välja viis põnevat küsimust:

1. Kas Õilme Võro saab jagu 60 meetri sprindis Eesti rekordist? Ksenija Balta mark on 7,29, Võro jooksis mullu 7,34. Võrole pakub täna konkurentsi Karoli Käärt (rekord 7,51). Vastus: ei.

2. Kas lisandub sise-EM-i normitäitjaid? Näiteks naiste 60 meetri tõkkesprindis võivad õnnestumise korral normist (8,25) jagu saada nii Diana Suumann kui ka Kreete Verlin. Esimesel on norm mullusest täidetud, teisel mitte. Vastus: ei.

3. Kui kaugele maandub Tähti Alver? Suvel Eesti meistrivõistlustel Baltat edestates hüppas Alver 6.54. EM-normid on väljakualadel väga krõbedad, kaugushüppes koguni 6.80. Vastus: 6.25

4. Millises vormis on Hans-Christian Hausenberg? Ta lööb kaasa tõkkesprindis ja kaugushüppes. Nädalavahetusel osaleb Hausenberg Tallinnas rahvusvahelisel mitmevõistlusel, mees on seadnud endale sisehooaja põhisihiks EM-ile jõudmise. Vastus: heas!

5. Kas Elisabeth Pihela või Lilian Turban? Naiste kõrgushüppes on oodata põnevat duelli noorte sportlaste vahel, Pihela on hüpanud sees 1.85, Turban 1.82, väljas on mõlemal kirjas 1.85. Vastus: mõlemad.