BLOGI JA FOTOD | Pedriksit lahutas tõkkesprindis Eesti rekordist vaid kaks ja Suumanni kolm sajandikku, Balta hüppas 6.40

Naiste kaugushüppes tegi sisehooaja avavõistluse Ksenija Balta. Ta piirdus seekord 6.40-ga, nooremad konkurendid seda ära kasutada ei suutnud ja järjekordne meistritiitel oli tõsiasi. Aet Laurik tuli 6.30ga teiseks ja Eesti U16 rekordi 6.17ni nihutanud 15aastane Liisa-Maria Lusti kolmandaks.

Meeste kaugushüppe võitis Hans-Christian Hausenberg 7.59ga, järgnesid Rain Kask (7.17) ja Igor Andrejev (7.00). Kokku teenis Hausenberg kolm medalit: kaugushüppes ja teivashüppes kulla ja 60 m sprindis pronksi.

Jaapanlane näitas klassi

Meeste kõrgushüppes tõusis latt koguni 2.34-ni, paraku ründas seda väljaspool arvestust võistelnud jaapanlane Naoto Tobe. Seda kõrgust ta üle ei saanud, kuid kirja läks siiski maailma mõistes väga kõva tulemus - 2.31. Maailma hooaja edetabelis tõusis ta jagama viiendat kohta. Eesti meistrivõistluste esikolmik hüppas mõistagi oluliselt vähem: 1. Karl Lumi 2.13, 2. Deniss Tšernobajev 2.05, 3. Kristjan Tafenau 2.00.

Naiste teivashüppes tõi Marleen Müllale meistritiitli isiklikku rekordit märkinud tulemus 4.10. Mona Linda Sikkal sai 3.70ga hõbeda ja Marin Lõo sama tulemusega pronksi.

17-aastane Jekaterina Mirotvortseva viis hiljuti 3000 m käimises Eesti U18, U20, U23 ja täiskasvanute rekordi 13.20,32-ni, parandades enda nimel olnud marki poole minutiga. Täna Eesti meistriks tulles oli ta veidi aeglasem - 13.29,51. Treener Jevgeni Terentjevi sõnul oli õpilane mõned päevad tagasi veel haige, seega uut rekordit oodata olnuks ebarealistlik. Mirotvortseva võit oli mäekõrgune, teiseks tuli 15.46,82ga Alla Šubina ja kolmandaks 16.09,08ga Anna Tipukina.

Meeste 5000 m käimise esikolmik: 1. Virgo Adusoo 22.20,01, 2. Artjom Djatšuk 25.03,88, 3. Sergei Sannikov 25.10,13.

Naiste 800 m jooks: 1. Helin Meier 2.13,38, 2. Katrina Stepanova 2.15,25, 3. Katrina Zaitseva 2.19,80.

Meeste 800 m jooks 1. Rasmus Kisel 1.58,15, 2. Deniss Šaklauskas 1.58,55, 3. Karel-Sander Kljuzin 1.58,91.

Naiste 3000 m jooks 1. Jekaterina Patjuk 9.49,56, 2. Laura Maasik 10.10,20, 3. Kaisa Kukk 10.29,88.

Meeste 3000 m jooks: 1. Mark Abner 8.28,14, 2. Olavi Allase 8.33,05, 3. Leonid Latsepov 8.34,42.

Päeva lõpetasid 4 x 400 meetri teatejooksud. Naiste hulgas võitis Audentes (4.06,43), teine oli Nõmme KJK (4.13,70), pronksmedalid jäid välja jagamata. Meeste esikolmik: 1. Audentes 3.16,12, 2. Elite Sport 3.18,72, 3. Audentes II 3.42,54.

Diana Suumann on 60 m finaalis veel kiirem kui lisajooksus - 8,19! Ksenija Balta Eesti rekordist jäi puudu vaid kolm sajandikku. Täna on tõkkesprinterid kerkinud päeva peakangelasteks. Kristella Jurkatamm oli finaalis 8,73ga teine ja Triin-Marie Land 8,88ga kolmas.

Keiso Pedriks võitis 60 m tõkkejooksu ajaga 7,78! Tarmo Jallai Eesti rekordist jäi puudu vaid kaks sajandikku. Eeljooksus oli Pedriksi aeg 7,86. Karl Erik Nazarov oli finaalis 8,08ga teine, Martin Täht 8,18ga kolmas. Johannes Treiel kukkus, Hausenberg finaali jooksma ei tulnud.

Naiste teivashüppes on võitja selgunud - Marleen Mülla viib oma rekordi 4.10-ni ja jätkab. Mona Linda Sikkal sai 3.70ga hõbeda ja Marin Lõo sama tulemusega pronksi.

Meeste kaugushüpet juhib 7.59ga Hans-Christian Hausenberg.

Diana Suumann teeb 60 m tõkkejooksu lisajooksus tubli rekordiparanduse - 8,25! Varem oli ta mark 8,34. Rõõm on nii suur, et Tiina Toropi õpilane hüppab finišis kõrgele õhku - jess! Selgitame ka, mis asi on lisajooks. Kuna sportlasi osaleb vähe, polnud otsest vajadust eeljooksudeks. Seega eeljooksud jäeti ära, kuid soovi korral võisid atleedid enne finaali osaleda lisajooksus. Suumann tõusis Eesti aegade edetabelis Grit Šadeikoga jagama viiendat kohta. Eesti rekordit hoiab 8,16ga Ksenija Balta.

Meeste 60 m tõkkesprindi eeljooksus viis Keiso Pedriks isikliku rekordi 7,86ni. Karl Erik Nazarov komistas teises eeljooksus, kuid pääses siiski finaali. Finaali pääsesid: Pedriks 7,86, Johannes Treiel 8,03, Hans-Christian Hausenberg 8,12, Martin Täht 8,15, Nazarov 8,16, Jakob Ristimets 8,27, Andres Raja 8,31, Romet Vahter 8,49.

Viimastel katsetel juurde ei saada. Nii piisas Ksenija Baltal seekord Eesti meistritiitliks 6.40st, Aet Laurik tuli 6.30ga teiseks ja Eesti U16 rekordi 6.17ni nihutanud 15aastane Liisa-Maria Lusti kolmandaks.

Aet Laurik hüppab 6.30, Balta vastas 6.35-ga. Seega seis nelja vooru järel: Balta 6.40, Laurik 6.30, 3. Lusti 6.17.

Aet Laurik tõuseb 6.19ga teiseks, kuid esialgu nooremad kaugushüppajad Baltat ei ohusta.

Balta hüppas teisel katsel 6.32 ja kolmandal 6.04. Talle järgnevad praegu Lusti 6.17 ja Aet Laurik 6.08.

Balta alustab kaugushüppevõistlust tulemusega 6.40. 15aastane Liisa-Maria Lusti viis oma margi 6.17-ni ja on teine.

Meeste kõrgushüppes on latt tõstetud 2.31-ni, paraku ründab seda väljaspool arvestust võistlev jaapanlane Naoto Tobe. Ja hüppab üle! Eesti meistrivõistluste esikolmik hüppas mõistagi oluliselt vähem: 1. Karl Lumi 2.13, 2. Deniss Tšernobajev 2.05, 3. Kristjan Tafenau 2.00.

Meeste 200 meetri sprindis tehti samuti vinge jooks - Ken-Mark Minkovski nihutas oma tippmargi 21,47-ni, Henri Sai 21,58-ni. Varem olid meeste rekorditeks 21,72 ja 21,80. Minkovski tõusis Eesti kõigi aegade pingereas viiendaks. Pronks 22,30ga Robin Saparile.

Eile 60 meetri jooksu võitnud Õilme Võro tegi kuldse duubli ja võitis täna 200 meetri jooksu Eesti sisemeistrivõistluste rekordiga - 23,89! Ta senine rekord oli 24,07. Võrost kiiremini on eestlannadest halliringi läbinud vaid Katrin Käärt, kelle nimel olev rahvusrekord on 23,61. Katrin Käärdi tütar Karoli oli täna 24,73ga teine ja Kristin Saua 25,18ga kolmas.

Andrei Nazarov ja Ksenija Balta on Lasnamäe spordihallis kohal. Loodetavasti näeme naiste kaugushüppes ägedat tulevärki.

Meeste 5000 m käimise esikolmik: 1. Virgo Adusoo 22.20,01, 2. Artjom Djatšuk 25.03,88, 3. Sergei Sannikov 25.10,13.

Head uudised on teieni tuua ka Sevilla maratonilt - Tiidrek Nurme viis isikliku rekordi 2:10.02-ni, täitis olümpianormi (2:11.30) ja sai 20. koha. Hea töö!

Mirotvortseva võiduaeg on 13.29,51, teiseks tuli15.46,82ga Alla Šubina ja kolmandaks 16.09,08ga Anna Tipukina. Mirotvortseva tegi hiljutist haigust arvestades sitke etteaste.

Mirotvortseva sai oodatult ülikindla võidu, kuid Eesti rekordit ei sündinud. Treener Jevgeni Terentjevi sõnul oli õpilane veel mõned päevad tagasi haige, seega organism polnud maksimaalseks pingutuseks valmis. Kohe toome teieni ka lõpuajad.

Mirotvortseva on kaks kilomeetrit läbinud üheksa minutiga, seega tempo on langenud ja uut rekordit me täna ilmselt ei näe.

Esimese kilomeetri läbib Mirotvortseva 4.26ga ehk on täpselt Eesti rekordi graafikus.

Naiste 3000 meetri käimisele on start antud, kokku läks rajale viis sportlast, Mirotvortseva hakkab kohe tempot tegema.

Tänane ajakava.

Meeste 60 meetri sprindis tuli Eesti meistriks Henri Sai isikliku rekordi 6,79ga. Hõbe Ken-Mark Minkovskile (6,84), pronks Hans-Christian Hausenbergile (6,85).

Võro parandab finaalis veelgi aega, tabloo näitab esialgu 7,34. Balta Eesti rekord siiski ei purunenud. Ametlikud ajad: 1. Võro 7,34, 2. Karoli Käärt 7,63, 3. Marit Kutman 7,73.

Nüüd antakse stardipauk naiste 60 m finaalile...

Jander Heil viis kuulitõukes isikliku rekordi 19.17ni ja võttis kindla võidu. Karl Koha tõukas 17.00 ja vanameister Raido Kalbach 16.42.

5.42 on Hausenbergile selgelt liiga palju, kuid mitmevõistleja võib väga rahule jääda. Isiklik rekord 5.30 ja esikoht! Eerik Haamrile jäi kirja 5.15 ja kolmas oli 5.05ga Risto Lillemets.

Põnevat duelli sai näha meeste 400 meetri jooksus, kuid rekordimees Marek Niit suutis lõpus siiski kuldmedali endale näpsata. Niidu aeg 48,49, pikalt juhtinud Lukas Lessel oli vaid neli sajandikku aeglasem, pronks 49,38ga Rivar Tipule.

Naiste kõrgushüppes sai võidurõõmu tunda Lilian Turban (1.82), hõbe Grete Udrasele (1.79) ja pronks Annika Teskale (1.73).

Hausenberg paneb latile 5.42, mis oleks Eesti noorsoo rekord.

Meeste kolmikhüpe: 1. Jaak Joonas Uudmäe 15.18, 2. Viktor Morozov 14.52, 3. Igor Andrejev 14.19.

Hausenberg ületab ka 5.30! Juba enne seda katset oli ta meistritiitli kindlustanud.

Meeste kuulitõukes viis Jander Heil isikliku rekordi 19.17-ni ja tema möirgamist on kogu Lasnamäe spordihall hetkeks täis.

Hausenberg ületab ka 5.20 ja kordab sellega isiklikku rekordit.

Haamer ületab 5.15 teisel katsel ja tõuseb taas teivashüppe liidriks.

Teivashüppes on 5.05 ületanud Hausenberg ja Lillemets, Haamer jättis selle kõrguse vahele.

See nägu ütleb kõik. Marielle Kleemeier on saanud hakkama vägeva pingutusega ja on tulnud Eesti meistriks. Ajad: 1. Kleemeier 55,59, 2. Liis Roose 56,36, 3. Kristel Luik 59,27.

Meeste teivashüppes on viis meetrit siiani ainsana ületanud soosik Eerik Haamer. 4.90 on kirjas Risto Lillemetsal ja Hans-Christian Hausenbergil.

Meeste 1500 meetri jooksus käis oma trumbi kõige paremini välja Mark Abner, kes spurtis üks ring enne lõppu ja võttis magusa võidu. Abnerile (3.58,92) järgnesid Olavi Allase (4.00,05) ja Karel-Sander Kljuzin (4.00,78).

Kolmikhüppes jäi naistele 13 meetri joon alistamatuks. Merilyn Uudmäe hüppas oma hooaja margiks 12.80, Johanna Soover sai kirja 12.40 ja Annabel Luuk 12.23.

Naiste 1500 meetri jooksus võidutses Kelly Nevolihhin (4.52,39), talle järgnesid Katrin Zaitseva (4.53,37) ja Katrina Stepanova (4.54,12).

Väikeseks spikriks ka võistluste tänane ajakava.

Naiste kuulitõukes sai ala valitseja Kätlin Piirimäe ootamatult napi võidu. Ta tõukas 14.47, Monica Vainola 14.13. Pronks Valeria Radejevale 13.57ga.

Meeste 60 m eeljooksudes olid kiireimad Henri Sai (6,85), Hans-Christian Hausenberg (6,86) ja Ken-Mark Minkovski (6,88). Hiljuti Eesti rekordi 6,68-ni viinud Karl Erik Nazarov sel alal kaasa ei tee, tema osaleb tõkkesprindis ja 4 x 400 meetri teatejooksus.

Tervitused Lasnamäe spordihallist! Võistlused on alanud ja rõõm on teatada heast tulemusest. Õilme Võro viis 60 m eeljooksus isikliku rekordi 7,38 sekundini, jäädes Ksenija Balta Eesti rekordist vaid üheksa sajandiku kaugusele. Kas finaalis näeme uut rekordit? Võro parandas oma marki kahe sajandiku võrra ja tundus, et päris lõpuni ei pingutanud. Balta nimel olev Eesti rekord on 7,29, Võrost kiirem on olnud ka Katrin Käärt (7,30).