BLOGI JA FOTOD | Balta valitsusaeg kaugushüppes jätkub, Patjuk jõudis imetlusväärse tähiseni

Teise võistluspäeva maiuspalaks oli naiste kaugushüpe. Oli ju kauaaegne esinumber Ksenija Balta suvel Tähti Alverile alla jäänud. Sedapuhku pani 34aastane rekordinaine nooremad rivaalid paika, Balta võidutulemus oli 6.45, järgnesid Aet Laurik (6.25), Tähti Alver (6.18), Merilyn Uudmäe ja Liisa-Maria Lusti (6.01).

"Sportlane tahab alati paremat. Kuna ma ei hüpanud ka täishoolt, võib rahule jääda. Tavaliselt hüppan 18 sammult, täna 16lt," selgitas Balta, kes algselt pidi tegema vaid kolm katset, kuid lõpuks loobus vaid viimasest.

Vägeva tähiseni jõudis 37aastane Jekaterina Patjuk, kes teenis karjääri 75. meistritiitli. Sedapuhku tuli see 3000 meetri jooksus ja ajaks oli 9.39,92. "75? Ma ise ei teagi... Varem lugesin võite, aga nüüd on neid nii palju tulnud," muheles Patjuk, kes keskendub viimasel ajal hoopis maratonile.

Häid aegu näitasid tõkkesprinterid. Keiso Pedriks võitis meest 60 m tõkkejooksu 8,05ga, kui varem peetud lisajooksus kattis sama maa 7,81ga. Naiste tõkkesprinti valitses Diana Suumann (ajad 8,20 ja 8,22), teine oli Kreete Verlin (8,33 ja 8,28).

200 meetri sprindis jäi Karl Erik Nazarov alla Ken-Mark Minkovskile, ajad 21,69 ja 21,85. Naiste samal distantsil sai veidi üllatuslikult esikoha Kristin Saua (24,47).

Kaks individuaalset kuldmedalit võitsid Kelly Nevolihhin (800 m ja 1500 m) ja Olavi Allase (1500 m ja 3000 m).

Eerik Haamer sai USA-s SDSU Last Chance teivashüppevõistlusel kolmanda koha tulemusega 5.45. Ta parandas enda nimel olnud Eesti U23 siserekordit kahe sentimeetri võrra. Noorsooklassi üldarvestuses tõusis ta samale pulgale Erki Noole ja Valeri Bukrejeviga, kes on U23 klassi sportlastena väljas ületanud 5.45. Vanemana viis Bukrejev Eesti absoluutse rekordi juba 5.86ni, Noole laeks jäi 5.60. Maailma hooaja edetabelis jagab Haamer 51. kohta.

Kergejõustiku Eesti meistrivõistlused 4 x 400 meetri jooksu võitis naiste konkurentsis Nõmme KJK (4.00,27) ja meeste hulgas Elite Sport (3.21,37). 4 x 400 meetri jooksu võitis naiste konkurentsis Nõmme KJK (4.00,27) ja meeste hulgas Elite Sport (3.21,37). Naiste kaugushüpe on lõppenud. Kuldmedali teenis viimasest katsest loobunud Ksenija Balta (6.45), järgnesid Aet Laurik (6.25), Tähti Alver (6.18), Merilyn Uudmäe, Liisa-Maria Lusti (6.01). 37aastane Jekaterina Patjuk on imeline jooksunaine, täna võitis ta juba oma karjääri 75. Eesti meistritiitli! 3000 m distantsil oli ta võiduajaks 9.39,92, hõbe Laura Maasikule (9.41,37) ja pronks Pille Hinnile (10.00,45). Balta saab eelviimasel katsel veel juurde - 6.45. Tema selja taga on tihe rivi: Laurik 6.19, Alver 6.17, Uudmäe 6.14. Naiste teivashüppe esikolmik: 1. Marleen Mülla 4.00, 2. Mona Linda Sikkal 3.70, 3. Carlyn Pukk 3.40. Meeste kõrgushüpe: 1. Karl Lumi 2.10, 2. Mikk Meerents 2.05, 3. Hendrik Lillemets 2.05. Balta sai neljandal katsel juurde - 6.40. Kaugushüppes käivad neljandad katsed käsil, Balta juhib 6.33ga, järgnevad Laurik 6.19, Alver 6.14, Uudmäe 6.14 ja Lusti 6.01. Eile 1500 meetris kiireimat minekut näidanud Olavi Allase võitis teise kuldmedali 3000 meetri distantsil, ajaks 8.33,31. Ats Sõnajalg (8.35,66) tuli teiseks ja Robert Telp (8.37,54) kolmandaks. Kaugushüppes on Balta saanud kirja 6.33, Merilyn Uudmäe 6.12 ja Aet Laurik 5.95. Meeste 200 meetri jooksus ei õnnestunud Karl Erik Nazarovil kuldset duublit teha, võidu võttis Ken-Mark Minkovski (21,69), eile 60 m sprinti valitsenud Nazarov oli 16 sajandikku ja Robin Sapar 33 sajandikku aeglasem. Naiste kaugushüpe on alanud, Ksenija Balta astus esimese katse üle, Tähti Alver alustas 5.71ga. Naiste 200 meetri jooksus võttis veidi üllatuslikult esikoha isiklikku rekordit poole sekundiga parandanud Kristin Saua (24,47), järgnesid suvel sel distantsil Eesti meistrivõistlustel triumfeerinud Ann Marii Kivikas (24,75 - isiklik rekord) ja eile 60 meetri jooksus tiitli teeninud Karoli Käärt (24,82). Saua jooksis välja Eesti kõige aegade kuuenda aja. Meeste kolmikhüppes oli osalejaid vaid neli, Viktor Morozov teenis üllatuslikult võidu 15.05ga, Jaak Joonas Uudmäe sai 14.97ga hõbeda ja Igor Andrejev 14.72ga pronksi. Meeste 800 meetri jooksu esikolmik: 1. Deniss Šalkauskas 1.52,72, 2. Rasmus Kisel 1.53,06, 3. Karel-Sander Kljuzin 1.54,20. Võidumees parandas oma rekordit peaaegu sekundiga. "Mitu aastat olen olnud teine, nüüd tuli esimene võit, olen nii õnnelik," rääkis Šalkauskas. Kelly Nevolihhin tegi kuldse duubli, võites täna soolojooksuga 800 meetrit. Ta parandas isiklikku rekordit rohkem kui sekundiga, aeg 2.11,21 on Eesti kõigi aegade siseedetabeli seitsmes tulemus. Teiseks tuli Katrina Stepanova (2.13,03), kolmandaks Katrin Zaitseva (2.14, 69) ja neljandaks 17aastane Anete Randma (2.16,66). Naiste 60 meetri tõkkejooksu finaalis näitab head klassi taas Diana Suumann - 8,20. Eesti rekordist jäi teda täna lahutama neli sajandikku. Poodiumile pääsesid veel Kreete Verlin (8,33) ja Kristella Jurkatamm (8,84). Lisajooksus sai Suumann ajaks 8,22 ja Verlin 8,28. 60 meetri tõkkejooksus finaalis jäi soosik Keiso Pedriks stardis magama, kuid võtab siiski kindla võidu ajaga 8,05. Õiget rütmi ta nüüd ei leidnudki, meenutame, et lisajooksus sai ta ajaks 7,81. Hõbeda teenis Martin Täht (8,11) ja pronksi Johannes Treiel (8,13). Mitmevõistleja Risto Lillemets (8,14) jäi esimesena medalist ilma. "Teisel või kolmandal tõkkel läksid käed Lillemetsaga kokku ja tasakaal kadus ära," selgitas Pedriks. Naiste 60 meetri tõkkedistantsi lisajooksus näitas kohe stardis teistelt eest ära rebinud Diana Suumann aega 8,22, Kreete Verlin oli kuus sajandikku aeglasem. Tere! Teine võistluspäev algab meeste 60 meetri lisajooksuga, stardis on ka Keiso Pedriks. Keiso Pedriks võitis 60 meetri tõkkejooksu lisajooksu ajaga 7,81, Johannes Treiel 7,99 (tema hooaja mark), Martin Täht 8,10. Eesti rekordist jäi Pedriksil puudu seitse sajandikku. Keiso Pedriks võitis 60 meetri tõkkejooksu lisajooksu ajaga 7,81, Johannes Treiel 7,99 (tema hooaja mark), Martin Täht 8,10. Eesti rekordist jäi Pedriksil puudu seitse sajandikku. https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/eesti-meistriks-kroonitud-kaarti-kelmikas-tervitus-ema-jouan-sulle-jarele-hoia-alt?id=92623179 Tänane võistluspäev on lõppenud, homne algab kell 13. Naiste 3000 meetri käimise esikolmik: 1. Polina Simonenko 16.06,08, 2. Alla Šubina 16.19,88, 3. Anna Ivanova 18.39,08. Meeste 5000 m käimine: 1. Virgo Adusoo 22.57,10, 2. Artur Djatšuk 24.05,27, 3. Jaroslav Djatšuk 27.51,77. https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/delfi-video-viimasel-hetkel-voistlema-tulnud-jander-heil-otsus-sundis-esmaspaeval?id=92621893 Kaugust hüppas Henrik Kutberg 7.53, Rain Kask 7.33 ja Jaak Joonas Uudmäe 7.21. Selle ala viimase aja valitseja Hans-Christian Hausenberg seekord kaasa ei löönud. Naiste kõrgushüppes on Eesti meister alles 16-aastane Elisabeth Pihela, kes sai täna kirja 1.82. Lilian Turbani laeks jäi 1.79 ja Grete Udrasel 1.76. Naiste kuulitõuke esikolmik: 1. Valeria Radajeva 13.72, 2. Monica Vainola 13.54, 3. Leanne Siimumäe 13.19. Teivashüppes on esikolmik selge. 4.80 vahele jätnud Risto Lillemets 4.90st üle ei saanud, tema võidutulemuseks jäi 4.70, sama resultaat andis Martin Paakspuule teise ja Deniel Kedrovile kolmanda koha. Meeste kaugushüpet juhib Henrik Kutberg 7.44ga, teivashüppes Paakspuu ja Kedrov 4.80st üle ei saanud. Lillemets jättis selle kõrguse vahele, kuid vajab nüüd 4.90-l kolmandat katset. Meeste 400 meetri jooksu esikolmik: 1. Robin Sapar 49,09, 2. Rivar Tipp 49,45, 3. Lukas Lessel 49,61. Teivashüppes on 4.70 ületanud kolm meest - Risto Lillemets, Martin Paakspuu ja Deniel Kedrov. Kuidas medalid jagunevad on veel lahtine. Naiste 400 meetri jooksus sai Marielle Kleemeier 55,01ga ülikindla võidu, Annika Sakkarias kaotas talle 3,01 ja Stella Sohvi Altmets 4,32 sekundiga. Üks kuldmedal on Uudmäede perel olemas, Merilyni võidutulemus kolmikhüppes on sedapuhku 13.12. Darja O'Konnel-Bronin (12.85) sai hõbeda ja Eliise Anijalg (12.75) pronksi. Meeste 1500 meetri jooksu võitjas pole vähimatki kahtlust - Olavi Allase võiduaeg on 3.57,05, talle järgnesid Karel Hussar (4.00,27) ja Kalev Hõlpus (4.00,74). Naiste 1500 meetri jooksus tegi Kelly Nevolihhin kõik selgeks viimase ringiga. 1. Nevolihhin 4.37,45, 2. Katrin Zaitseva 4.38,61, 3. Katrina Stepanova 4.38,90. Jekaterina Patjuk (4.40,14) oli neljas. Jander Heil tõukas neljandas voorus kuuli 18.87 ja see jäigi ta parimaks. Teiseks tuli Karl Koha (16.81) ja kolmandaks Rait Sinijärv (15.91). Heil on viimased kaks kuud olnud hädas seljavigastusega ega ole tõugata saanud, ka Eesti meistrivõistlustel osalemise otsus langes viimasel hetkel. Kuulitõuget on 18.38ga juhtima läinud Jander Heil. Karl Erik Nazarov püstitas 60 meetri jooksus 6,68-ga küll meistrivõistluste rekordi, kuid ta enda poolt eelmisel nädalal püstitatud Eesti rekordile jäi viie sajandikuga alla. Start ei olnud finaalis nii terav kui lisajooksus. Teiseks tuli Tanel Visnap (6,86), kolmandaks Ats Kivimets (6,99). Tõkkesprinter Johannes Treiel oli isikliku rekordi 7,07ga neljas. Esimene Eesti meister on selgunud - Karoli Käärt (nr 94) võitis 60 meetri sprindi 7,44 sekundiga. Ta parandas isiklikku rekordit sajandiku võrra, EM-normist jäi puudu neli sajandikku. Hõbe Kristin Sauale (7,61), pronks Anna Maria Millendile (7,68). Suurepärase etteaste 60 meetri jooksu lisajooksus tegi Karl Erik Nazarov - 6,71. Start oli võimas, tundus, et distantsi lõpus ei pannud ta ka kõike veel välja, igatahes jooks oli ilus ja lõtv. Teisena lõpetanud Tanel Visnap püstitas Eesti kurtide rekordi 6,98. Visnapi isiklik mark on 6,87, kuid kurtide rekord läheb arvesse juhul, kui ei kasutata kuuldeaparaati. Finaaljooksus pidi Visnap seda kasutama. Naiste 60 meetri lisajooksu võitis 7,61 sekundiga Kristin Saua, edestades Anna Maria Millendit (7,73). Käärt lisajooksus ei osalenud. Tervitused Lasnamäe spordihallist! Tänavu on seoses koroonaviirusega selline asi, et igal alal pääseb võistlema vaid kaheksa paremat sportlast. Seetõttu pole ka sprintides eeljookse, küll aga on lisajooksud. 60 meetri lisajooksud ongi kohe algamas, peatähelepanu Karl Erik Nazarovil ja Karoli Käärdil.







Esimene võistluspäev: Nazarov püstitas tšempionaadi rekordi

Kõige kõrgetasemelisema tulemuse eest hoolitses täna oodatult Karl Erik Nazarov. 60 meetri lisajooksus tegi ta suurepärase stardi ja distantsi teise poole jooksis näiliselt väga lõdvalt, ometi oli aeg väga korralik - 6,71. Finaalis start nii hästi ei õnnestunud, kuid aeg 6,68 tähistab meistrivõistluste rekordit. Eelmisel nädalal püstitatud Eesti rekordile jäi välejalg seekord alla viie sajandikuga.

Tanel Visnap püstitas lisajooksus 6,98ga Eesti kurtide rekordi. Finaalis oli ta 12 sajandikku kiirem ja sai teise koha, kuid see kurtide rekordina arvesse ei läinud. Nimelt rekordit püstitades ei tohi kasutada kuuldeaparaati - lisajooksus Visnap seda ei kasutanud, finaalis aga küll.

Naiste 60 meetri sprindis sai esimese koha 20aastane Karoli Käärt, kes kärpis oma margist sajandiku ja viis rekordi 7,44ni. EM-normist jäi tal küll neli sajandikku puudu, kuid on teoreetiline võimalus, et ta antakse siiski üles ja kui võistluse korralduskomisjoni otsus on positiivne, saab ta Torunis debüüdi teha.

Meeste kuulitõukes sai Jander Heil kirja tulemuse 18.87. Suvel 19.81 tõuganud mees jäi sellega rahule, arvestades oma olukorda. Nimelt on ta viimased kaks kuud maadelnud seljavigastusega, pole saanud tõugata ja langetas otsuse võistelda viimasel hetkel.

Naiste kõrgushüppes on Eesti meister alles 16-aastane Elisabeth Pihela, kes sai täna kirja 1.82. Lilian Turbani laeks oli täna 1.79 ja Grete Udrasel 1.76. Pihela ründas ka kõrgust 1.85, kui seekord see ei alistunud. Sven Andresoo ja Heiko Väädi juhendamisel harjutava neiu isiklik mark on 1.86.

Põnevaid küsimusi jagub mõlemasse võistluspäeva. Valisime välja kümme huvitavamat.

1. Kas Karl Erik Nazarov jätkab rekordilainel? See 21-aastane välejalg on kuum. Esmalt püstitas tänavu Eesti rekordi 60 meetri tõkkejooksus (7,74), seejärel 60 meetri siledas sprindis (6,63). EM-il on ta otsustanud startida puhtas sprindis. „Edetabeli ja varasemate EM-ide põhjal võib öelda, et puhtas sprindis on suurem lootus kõrgetele kohtadele,” põhjendas Nazarov. Ta stardib Eesti meistrivõistlustel 60 m ja 200 m distantsil. „200 meetrit on enda jaoks huvitav näha, milleks olen võimeline.” Vastus: 60 meetri jooksus rekordit ei sündinud.

2. Mida suudab Jander Heil? Meeste kuulitõukes tundus esialgsete ülesandmiste põhjal, et kulla hind jääb tavatult tagasihoidlikuks, algselt ei olnud kirjas ei Kristo Galetat ega Jander Heili. Nüüd on viimane otsustanud kaasa lüüa. Tegu on Heili esimese võistlusega sel hooajal, seega tulemust ennustada on raske. Eelmisel talvel tõukas Indrek Tustiti hoolealune 19.39 ja suvel juba 19.81. Vastus: tulemuseks oli 18.87, seljavigastuse tõttu pole mees kaks kuud korralikult harjutanud.

3. Kas Risto Lillemetsa vorm on läinud ülesmäge? Toruni sise-EM-il lööb seitsmevõistluses kaasa vaid üks eestlane, Tallinna rahvusvahelisel seitsmevõistlusel isikliku rekordi 6089 punktini viinud Lillemets. Ta testib vormi tõkkesprindis ja teivashüppes. Huvitav on näha, kuidas seis on võrreldes viimase mitmevõistlusega, siis läbis ta 60 m tõkkedistantsi ajaga 8,14 ja ületas teiba abil 5.01.

4. Kas Lilian Turban või Elisabeth Pihela? Naiste kõrgushüpe on tänavu erilise tähelepanu all, sest tegusid teevad kaks noort sportlast. Kui Martin Kutmani võistlusel jäid nad esikohta jagama isiklikke rekordeid tähistanud tulemusega 1.86, siis Eesti U23 meistrivõistlustel lisas Turban margile veel sentimeetri (1.87), Pihela laeks jäi 1.80. Parima isikliku rekordiga (1.92) osaleja on aga hoopis Grete Udras, tänavu on 32-aastasel naisel kirjas 1.74. Vaata, mida nad rääkisid Kutmani võistluse järel! Vastus: Pihela.



5. Kas Pedriks lööb üle Nazarovi rekordi? Keiso Pedriks on näidanud 60 meetri tõkkejooksus üles väga head stabiilsust, vahemikku 7,76-7,78 on tänavu jooksnud koguni neli korda. Seega poleks mingi ime, kui Nazarovi värske rekord 7,74 saab juba ületatud.

6. Mitu naist jooksevad 60 m tõkkesprinti 8,20 või kiiremini? Diana Suumann on tänavu saanud ajaks 8,17, jäädes Ksenija Balta Eesti rekordist vaid sajandiku kaugusele. Kreete Verlin viis oma margi 8,23-ni. Seega pole võitja nimi kantslist maha hüütud ja ka Balta rekord on ohus. Euroopa edetabelis on Suumann 32. ja Verlin 48.

7. Kas Ksenija Balta on jätkuvalt Eesti kaugushüppe valitsejanna? Rohkem kui tosin aastat on Balta olnud moeloojaks ja ta on olnud paljude tänaste noorte tippude iidoliks. Samas suvel pidi ta Eesti meistrivõistlustel leppima hõbedaga (võitis Tähti Alver 6.54-ga) ja ka eelmist sisehooaega ei lõpetanud ta edetabelijuhina (vaid hoopis Aet Laurik 6.43-ga). Sel alal on saavutatud Eesti mõistes väga hea tase ja kõik need naised tulevad meistrivõistlustel võistlema.

8. Mitu medalit teenib Uudmäede pere? Merilyn ja Jaak Joonas Uudmäe on soosikud kolmikhüppes, lisaks tuleb nendega tõsiselt arvestada ka kaugushüppes.

9. Kes teeb kuldse duubli? Individuaalselt kahe kulla teenimine on reeglina jõukohane olnud pigem jooksjatele, teinekord ka hüppajatele. Kelly Nevolihhin, Jekaterina Patjuk, Kreete Verlin, Karl Erik Nazarov, Olavi Allase, Jaak Joonas Uudmäe – kas ja kes neist saab kaela kaks kulda?

10. Kas keegi hüppab viimasel hetkel veel EM-i rongile? Nüüd on viimane võimalus, siiani on koha taganud 12 sportlast, aga neist on paljud eri põhjustel loobunud (Johannes Erm, Maicel Uibo, Janek Õiglane, Henri Sai). Karoli Käärt on oma 60 meetri rekordi timminud juba 7,45-ni, normist lahutab teda viis sajandikku. Tingimata ei peagi EM-ile saamiseks täitma normi, ka hea koht edetabelis võib viia Toruni.

Sprindi esinumber Õilme Võro meistrivõistlustel tagareie kõõluse põletiku tõttu ei stardi, küll aga usub ta, et saab võistelda Toruni EM-il. Tippudest jäävad eemale ka Henri Sai ja Hans-Christian Hausenberg.