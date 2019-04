Baltimaade suurim murdmaajooks toob liikuma ligikaudu 10 000 tervisesportlast

Maastikumaratoni programm stardib reedel, 10. mail Tartus Tähtvere spordipargis peetava Heateo jooksuga. Sel aastal kogub Klubi Tartu Maraton koostöös TÜ Kliinikumi Lastefondiga raha üheaastase Olegi toetuseks, kellel on diagnoositud raske kaasasündinud immuunpuudulikkus ning kes vajab tuge välisraviks Inglismaa haiglas.

Heateo jooksu distants on 4,5 km ning seda saab läbida nii joostes kui ka kõndides. Eelmisel aastal võttis Heateo jooksust osa üle 1200 heategija, tunamullu aga oli osalejaid 2420. Rohkem infot Heateo jooksu kohta SIIN.

Laupäeval, 11. mail on Tähtvere spordipargis kavas Tartu Maastikumaratoni lastejooksud, kuhu korraldajad ootavad ligi 4000 last. Valikus on distantsid 400 meetrist kahe kilomeetrini. Osavõtt on tasuta, kuid vajalik on registreerimine. Lisainfo SIIN.

Emadepäeval, 12. mail leiavad aset 37. Tartu Maastikumaratoni põhidistantsid ehk 42, 24, 10 ja 5 km jooksud. Kolmele viimasena nimetatule on oodatud ka (kepi)kõndijad. 42 ja 24 km stardid on Otepääl ja finišid Elvas, 10 ja 5 km osalejad stardivad ning finišeerivad Elvas. Soodsaim registreerimine põhidistantsidele lõppeb reedel, 12. aprillil. Lisainfo leiab SIIT.