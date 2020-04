Balta olümpia ettevalmistuse toetus kahanes. Aga mis saab teistest kandidaatidest?

Esialgu EOK juhtidel Tokyo olümpiaks valmistuvatele sportlastele halbu uudiseid ei ole – kõik läheb praegu sama süsteemi alusel edasi. Mis aga ei tähenda, et neid halbu uudiseid ei või tulla.

„Ühtpidi peame vaatama jooksvalt, mis infot hakkab laekuma võistluste kohta, teisalt jälgima, mis meie rahaline seis päeva lõpuks on,” rääkis EOK spordidirektor Martti Raju. „Seda ei saa ju kinnisilmi mitte arvestada, et suur osa ettevalmistusrahast on võrdne hasartmängumaksu laekumisega. Kui laekub, on raha, kui ei laeku, siis seda lihtsalt ei ole. On selge, et see pole nii, et üks süsteem saab elada igasuguste kõrvalmõjudeta.”

Balta tulemus aegus

Esialgu on A-kategooria sportlase palgafond jätkuvalt 2500 eurot ja ettevalmistustoetus 2200, B taseme puhul on numbriteks 1600 ja 1400 ning olümpiakandidaatideks arvestatud C-kategooria atleetide ettevalmistustoetus on 1000 eurot. A taseme tagab olümpia ja MM-i medal (võit tooks veel A+ taseme) ja EM-tiitel, B-kategooriasse määratakse sportlased, kui ette on näidata olümpialt esikümne, MM-il esikaheksa või EM-ilt esikolmiku koht.

Ainsaks suuremaks muutuseks on viimasel ajal olnud kaugushüppaja Ksenija Balta langemine B-lt C-le, kuna talle kõrgema taseme taganud Birminghami sise-MM-ist on möödas üle kahe aasta. „Balta langes, aga ta on meil ROK-i stipendiaat ja see pikeneb olümpiani. Tema kukkus juba mõni aeg tagasi, tal oli kaks aastat aega tulemust teha,” selgitas Raju süsteemi.

Toetuse tagava tulemuse nö kehtivusajaks on kaks aastat. Balta tuli 2018. aasta Birminghami MM-il kaheksandaks, samal suvel oli EM-il kuues, mullu oli tal hädas vigastustega ja tiitlivõistlustel jäi käimata ning tänavune sise-MM jäeti koroonaviiruse tõttu ära.

Mida tehakse praeguses eriolukorras? Kas sportlase väljateenitud toetuse periood pikeneb, kui viiruse tõttu kukub tal ära võimalus end vahepeal uuesti tõestada? „Suurtes piirides suuremal osal kindlasti, aga iga inimene vaadatakse üle. Pole päris nii, et kõik läheb copy-paste järgmisse aastase edasi,” sõnas EOK tegevjuht Siim Sukles.