Ausa töömehe kauaoodatud palgapäev

Eile Valencias peetud jooksumaratonil läbis 36-aastane Fosti 42 195 meetrit ajaga 2:12.50 ja kirjutas Eesti kõigi aegade edetabeli ümber. Pavel Loskutov (2:08.53) kõrgub endiselt valitsejatroonil, Fosti kerkis viiendalt kohalt teiseks, möödudes Tiidrek Nurmest (2:13.40), Meelis Veilbergist (2:15.44) ja oma treenerist Toomas Tarmist (2:17.42).

Kas hakkad nüüd sihtima Eesti rekordit? „Ei tea, võib-olla küsid seda uuesti paari nädala pärast,” naeris Fosti ega tahtnud julget vekslit välja anda. Küll aga usub ta, et see lisab mõnusat sportlikku intriigi kodusesse konkurentsi. „Mul oli kevadel ja suvel jalavigastus, tundus, et Tiidrek mind enam väga tõsiselt ei võtnud. Ehk võttis see aeg tal nüüd veidi jala värisema ja ta hakkab mind tõsisemalt võtma,” lõõpis Fosti.