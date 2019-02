Ärevad päevad Audenteses. Miks saadeti silmapaistvad sportlased sisekonkursile?

Henri Sai (18) tuli 200 meetri jooksus Eesti täiskasvanute meistriks ja 60 meetri sprindis hõbedale, jättes selja taha meie rekordimehe Marek Niidu. Karoli Käärt (18) teenis sprindidistantsidelt hõbeda ja pronksi. Mullu 200 meetri Eesti noorte rekordi 21,34-ni kärpinud Ken-Mark Minkovski lõi kaasa 4 x 400 meetri teatejooksus ja aitas Audentese kvarteti poodiumi kõrgeimale astmele. Noorteklasside medaleid ei hakka loetlema, neid on kõigil küllaga. Suur oli sportlaste ja nende vanemate üllatus, kui päev pärast kordaminekuid saadeti neile Audentese spordikoolist kiri üsna lakoonilise teatega, et nad on arvatud sisekonkursile. Seal kaalutakse, kas nad väärivad oma kohta koolis.

Miks? Mida see tähendab? Mida tuleb teha, et koht säiliks?