Läbi aegade on kümnevõistlejate jaoks märgilise 8000 punktini küündinud 17 eestlast, mitte kunagi varem pole olnud selleks korraga võimeline kuus sportlast. Kes neist esindavad Eestit oktoobri alguses Dohas korraldataval MM-il?

Mis seisus on võistkondlikust EM-ist loobunud Karl Robert Saluri? Mida otsustab nädalavahetusel U23 EMil startiv Johannes Erm? Ja kuidas on nii, et Kristjan Rosenberg oli tegelikult MM-piletile suhteliselt lähedal?