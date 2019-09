Anna Maria Orel: minu hooaja teise poole rikkus mononukleoos

"Peale uue rahvusrekordi heitmist aprillis jäid mu tulemused samaks ja läksid natuke allamäge. Selgus nüüd, et selle põhjuseks oli mononukleoos," teatas Orel oma Facebooki leheküljel.

Vasaraheitja tunnistas, et haiguse avastamine võttis kaua aega. "See periood oli minu jaoks mentaalselt erakordselt raske, sest peale väsimuse ei viidanud midagi muud sellisele raskele haigusele. Mu keha ei teinud minuga absoluutselt koostööd ja vasar ei lennanud. Algselt arvasime, et probleemiks oli ületreening kuni arst pakkus, et teeksime veel teste. Nüüd, kus olen terve, on mul kahju, et jään täpselt Doha MM’i ukse taha, kuid see on elu. Rõõmu teeb siiski see, et olenemata haigusest tehniline töö sai tehtud," jätkas 22-aastane Orel, kes heitis aprillis Eesti rekordi 69.85.