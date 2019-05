Andrus Värniku ja Magnus Kirdi medalid jõudsid spordimuuseumisse

Näitusel on lühilugudena avatud olulisemad etapid meie odaviske ajaloost. Spordimuuseumi kuraator Rait Männiku sõnul on odaviske näol tegemist ühe eestlaste jaoks läbi aegade edukaima distsipliiniga. „Seda enam on intrigeeriv, et tänaseni ei ole eestlased odaviskes olümpiamängudel medalini jõudnud, ja see näitus ongi natuke läbi selle vaatevinkli üles ehitatud,“ rääkis Männik.

Esemetena on näitusele välja pandud erinevaid odasid, treeningvahendeid, jalanõusid, riietust, medaleid ja muud põnevat läbi aastakümnete. Näituse keskseteks esemeteks on Magnus Kirdi 2018. aasta Euroopa meistrivõistluste pronksmedal ja Andrus Värniku 2005. ja 2003. aasta maailmameistrivõistluste kuld- ja hõbemedal.

„Eriti hea meel on selle üle, et Andrus Värniku medalid, mille müük eelmisel aastal meediast läbi käis, pole Eesti spordisõprade jaoks kaduma läinud, vaid tänu heade inimeste panusele leidnud tee spordimuuseumi näitusesaali. Igaühel on nüüd võimalik neid oma silmaga näha, suuri võitusid taaskord läbi elada ning neist osa saada,“ sõnas Rait Männik. „Loodame ju kõik, et juba lähiaastatel saab meie odaviske edulugu Magnus Kirdi abil juurde uusi ja veelgi säravamaid peatükke,“ viitas Männik näituse aktuaalsusele.

Näitus jääb avatuks kuni sügiseni. Spordimuuseum ootab külastajaid Tartus Rüütli 15 kolmapäevast pühapäevani kell 11-18.