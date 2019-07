Andrus Värnik osaleb Eestimaa suvemängudel

Suvemängudel võtavad üksteiselt mõõtu kohalike omavalitsuste võistkonnad. Tänavuste mängude kavas on kokku 25 spordiala. Traditsiooniliste kergejõustiku või tõstmise kõrval mahuvad programmi näiteks discgolf, mälumäng ja köievedu.

Eestimaa suvemängudel on oma kodukohta varasemalt esindanud ka mitmed maailmatasemel sportlased, sealhulgas Gerd Kanter. Kui tänavusele kergejõustiklaste stardinimekirjale pilk peale visata, siis jäävad silma tõkkejooksja näiteks Jaak-Heinrich Jagor ja maailma odaviskeparemikku kuulunud Risto Mätas. Tuntud nimesid on aga veel.

"Näiteks osaleb ka Aleksander Tammert, Karl Lumi, Kristjan Rosenberg, Tanel Laanmäe ja ka näiteks Andrus Värnik. Eestis on enamik sportlasi mingil määral nende erinevate mängudega kokku puutunud ja meil on alati hea meel kui ka need tipud tulevad ja annavad mängudele oma panuse," rääkis Eestimaa Spordiliit Jõudi peasekretär Tarmo Volt Vikerraadiole.

