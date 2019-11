Sedapuhku võrdleme meie kergeatleete kaht moodi: nii üksteise kui ka nende endiga. Ehk meie sportlased on reastatud maailma kergejõustikuliidu moodsa reitingusüsteemi alusel, et uut süsteemi ja selle eelistusi ja jõujooni lugejatele veidi tutvustada. Samas peaküsimuseks on ikkagi, kas mehed ja naised tegid iseenda seniste tulemustega võrreldes sammu edasi või tagasi. Vaatluse alla võtsime reitingupunktide alusel eestlaste esitosina ja lisaks valisime juurde veel viis huvi pakkuvat kergejõustiklast.