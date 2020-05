Alkoholist täielikult loobunud Andrus Värnik: lõpuks peab endal peas klõps käima

Pärast sportlaskarjääri on meedias korduvalt jutuks tulnud Värniku alkoholilembus. Endise odaviskaja sõnul on ta praeguseks alkoholist täielikult loobunud. "Paljud, kes on ka sellega rasketes hetkedes kokku puutunud, on ütelnud, et on kaks varianti: kas võtad natuke, mis tähendab, et võtad ka rohkem, või null – mina valisin nulli. See peab ka jääma, see on veel parem," rääkis Värnik ERR-i uues spordisarjas "Mis tunne on?!" Tarmo Tiislerile.

"Mul natuke läks. Kaotasin kontrolli ja pärast sain ka valusad vitsad kätte," meenutab Värnik, et pärast suurt triumfi läksid asjad veidi käest.

"Lõpuks peab [endal peas] klõps käima. Õpetajad ja lähedased andsid väga häid ja tugevaid signaale, aga kui sul ei käi sajaprotsendiliselt see klõps ära, siis need toetussõnad käivad edasi, sa kuulad neid, aga kinni ei jää midagi. Lõpuks pead ise saama aru, mis elu sa tahad, mis on normaalne elu ja kui olid vahepeal väga hea, siis poriauku kukkuda ei sobi. Ma käisin seal ära."

Vaata täispikka saadet ERR-ist!