Aasta Tokyo olümpiani. Kas Eestil on medalilootust?

2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängud lõppesid Eestile ühe medaliga – pronksi tõi koju paarisaeruline neljapaat koosseisus Andrei Jämsä, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo. Tol ajal tõdesid paljud, et nende tähetund peaks saabuma nelja aasta pärast Tokyos. Napilt neljandaks jäänud kettaheitja Martin Kupper lubas Jaapanist tuua kuldmedali. Taimsoo tõdes, et neljapaat peaks samuti püüdlema kuldse autasu poole, et Endrekson saaks kokku olümpiamedalite täiskomplekti. Avalikult unistajaid oli teisigi. Reaalsuses võiks praeguse seisuga olümpiamedalist mõelda ainult üks Eesti sportlane. Ülejäänute võimalused tunduvad pigem teoreetilised.