5 maratoni veel minna: Ratasepp jõuab ulmelise katsumuse lõpule üha lähemale

Ratasepp on katsumusega jõudnud sellesse etappi, kus jookseb maratone erinevates linnades. Nii on ta viimased päeva sõitnud marsruudil Tartu-Rakvere-Narva-Viljandi, kus igas linnas jooksnud ka maratoni. Täna stardib Ratasepp Pärnus, homme Tallinnas ja viimased kolm maratonijooksu teeb mees kodulinnas Tartus.

“Kui katsumuse esimese poole jooksin ma peamiselt Tartus, siis teine pool on pakkunud väga suurt vaheldust ja näidanud erinevate Eesti linnade jooksuradade mitmekülgsust,” tõdes Ratasepp, lisades, et on nautinud iga maratonirada, mis ta väljaspool Tartut enda jaoks välja on valinud ja mõõtnud.

“Päevad on teinud pingelisemaks tihe graafik, sest enne maratonijooksu tuleb uues linnas rada välja valida, see mõõta ning pärast maratonijooksu kõik kokku pakkida ning järgmisesse linna sõita. Nii olen palju aega veetnud autos. Kui esiti arvasin, et autosõit saab olema keha jaoks stressirohke, siis tegelikult on lihaste üldseisund väga hea. Seda isegi olukorras, kui mul ei olnud kolmel päeval füsioterapeuti abistamas. See näitab, et keha taastumisprotsess on uskumatult kiireks treenitud ja kogu ettevalmistus on tehtud õigesti,” tõdes Ratasepp.

Maratonikatsumuse 15 päeval on Ratasepp püsinud endale seatud eesmärgis - läbida järjestikel päevadel kõik maratonid alla kolme tunni. Siiski ütles ta, et kuigi kõik päevad on eesmärgis, siis ajavaru ei ole üldse suur, kui midagi peaks minema viltu. “Kuna jooks on kiire, siis on väga oluline tagada, et lihased saaksid korralikult soojaks ja pärast ka venitatud. Kiire jooksu tulemusena võivad väsinud lihastes tekkida probleemid justkui välk selgest taevast ning need võivad järgmisel jooksul saatuslikuks saada. Nii et kiire jooksu jooksmine nõuab suurt tähelepanelikkust,” ütles ta.

1. maraton: 2:50:07 (Tartu)

2. maraton: 2:52:44 (Tartu)

3. maraton: 2:52:28 (Tartu)

4. maraton: 2:52:52 (Tartu)

5. maraton: 2:52:48 (Tartu)

6. maraton: 2:52:55 (Pärnu)

7. maraton: 2:54:10 (Pärnu)

8. maraton: 2:56:49 (Tartu)

9. maraton: 2:53:51 (Tartu)

10. maraton: 2:56:39 (Tartu)