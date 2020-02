18-aastane Ukraina supertalent parandas kõrgushüppes U20 sisemaailmarekordit

Teisel katsel oli ukrainlanna lähedal ka kõrguse 2.04 alistamisele.

"Olen väga õnnelik. Nautisin seda võistlust täiega, atmosfäär oli suurepärane ning jään 2.02 alistamisega väga rahule," rääkis nooruke ukrainlanna, vahendab Euroopa kergejõustikuliidu kodulehekülg.

"Tunnen, et olen suurepärases vormis ja teadsin, et suudan täna kõrgele hüpata. 2.04 alistamine oli teisel katsel lähedal. Usun, et järgmisel võistlusel see alistub," lisas Mahutšihh, kelle nimel on ka U20 välisrekord (2.04).

Kolmandat korda vähemalt kahest meetrist jagu saanud Mahutšihh võttis sel sisehooajal juba kolmanda võidu - Lvivis oli ta ületanud 2.01 ja Cottbusis 1.98.