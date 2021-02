10 KÜSIMUST | Kas Balta tõuseb tagasi troonile? Mitu Eesti rekordit sünnib? Kes murrab viimasel hetkel EM-koondisse?

Põnevaid küsimusi jagub mõlemasse võistluspäeva. Valisime välja kümme huvitavamat.

1. Kas Karl Erik Nazarov jätkab rekordilainel? See 21-aastane välejalg on kuum. Esmalt püstitas tänavu Eesti rekordi 60 meetri tõkkejooksus (7,74), seejärel 60 meetri siledas sprindis (6,63). EM-il on ta otsustanud startida puhtas sprindis. „Edetabeli ja varasemate EM-ide põhjal võib öelda, et puhtas sprindis on suurem lootus kõrgetele kohtadele,” põhjendas Nazarov. Ta stardib Eesti meistrivõistlustel 60 m ja 200 m distantsil. „200 meetrit on enda jaoks huvitav näha, milleks olen võimeline.”

2. Mida suudab Jander Heil? Meeste kuulitõukes tundus esialgsete ülesandmiste põhjal, et kulla hind jääb tavatult tagasihoidlikuks, algselt ei olnud kirjas ei Kristo Galetat ega Jander Heili. Nüüd on viimane otsustanud kaasa lüüa. Tegu on Heili esimese võistlusega sel hooajal, seega tulemust ennustada on raske. Eelmisel talvel tõukas Indrek Tustiti hoolealune 19.39 ja suvel juba 19.81.

3. Kas Risto Lillemetsa vorm on läinud ülesmäge? Toruni sise-EM-il lööb seitsmevõistluses kaasa vaid üks eestlane, Tallinna rahvusvahelisel seitsmevõistlusel isikliku rekordi 6089 punktini viinud Lillemets. Ta testib vormi tõkkesprindis ja teivashüppes. Huvitav on näha, kuidas seis on võrreldes viimase mitmevõistlusega, siis läbis ta 60 m tõkkedistantsi ajaga 8,14 ja ületas teiba abil 5.01.

4. Kas Lilian Turban või Elisabeth Pihela? Naiste kõrgushüpe on tänavu erilise tähelepanu all, sest tegusid teevad kaks noort sportlast. Kui Martin Kutmani võistlusel jäid nad esikohta jagama isiklikke rekordeid tähistanud tulemusega 1.86, siis Eesti U23 meistrivõistlustel lisas Turban margile veel sentimeetri (1.87), Pihela laeks jäi 1.80. Parima isikliku rekordiga (1.92) osaleja on aga hoopis Grete Udras, tänavu on 32-aastasel naisel kirjas 1.74.

5. Kas Pedriks lööb üle Nazarovi rekordi? Keiso Pedriks on näidanud 60 meetri tõkkejooksus üles väga head stabiilsust, vahemikku 7,76-7,78 on tänavu jooksnud koguni neli korda. Seega poleks mingi ime, kui Nazarovi värske rekord 7,74 saab juba ületatud.