Vuelta: Räime ja Laasi tiimikaaslased püsivad kõrges mängus, eestlased ise liiguvad viimaste seas

Woodsile järgnesid hispaanlased Omar Fraile (Astana) ja Alejandro Valverde (Movistar), kes kaotasid võitjale nelja sekundiga.

Eestlased Mihkel Räim (Israel Start-Up Nation) ja Martin Laas (Bora-Hansgrohe) said täna vastavalt 149. ja 150. koha. Kaotust võitjale kogunes mõlemal 5 tundi ja 14 minutit.

Liidrisärgi säilitas Ecuadori rattur Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), kes juhib 18 sekundiga britt Hugh Carthy (EF Pro Cycling) ja 20 sekundiga Räime tiimikaaslase Daniel Martini ees. Laasi tiimikaaslastest on kõrgeimal kohal austerlane Felix Großschartner, kes hoiab kuuendat kohta (+1.30).

Laas ja Räim paiknevad üldarvestuses vastavalt 157. ja 158. kohal. Räim selgitas etapi eel sotsiaalmeedias, et tema ülesanne ongi aidata tiimikaaslast Dan Martinit.

"Meeskonna peaeesmärgiks on Dan Martinit kõrges mängus hoida ja siiamaani oleme sellega hästi hakkama saanud. Dan ise on muidugi super tugev olnud! Enamjaolt on minu ülesandeks mõnikord Dan grupis ettepoole vedada, näiteks kui spordidirektor ütleb raadiosse, et 5 km pärast on väike linn, kus palju kurve ja ohtlike kohti või siis 10 km pärast võib olla küljetuule oht," kirjeldas Räim. "Tema ette tassimine on enamjaolt vajalik sellepärast, et vähendada riske. Eelkõige kukkumisi ja muid ohtlikke olukordi, kui mõni tiim otsustab gaasi põhja panna jne."