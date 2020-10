Vuelta etapil viimase koha saanud Mihkel Räim: nüüd on see ka siis tehtud!

Eestlased Martin Laas (Bora-Hansgrohe) ja Mihkel Räim (Israel Start-Up Nation) jäid künklikul etapil võistlejaterivi lõppu. Laas sai 162. ja Räim viimase ehk 164. koha. Kaotust Wellensile tuli üle 21 minuti.

Kokkuvõttes jätkab liidrina sloveen Primož Roglic (Jumbo-Visma), talle järgneb viie sekundiga iirlane Dan Martin (Israel Start-Up Nation). Räim on 158. ja Laas 162. kohal, mõlemal on kaotust kogunenud üle tunni.

Räim võttis oma Facebooki lehel tänase etapi kokku nii:

"Uskumatult raske etapp. Teoreetiliselt poleks pidanud nii raske päev olema, aga võta näpust.

Kohe alguses sai 14 liikmeline punt eest ära, aga vahe peagrupiga oli ainult 20 sekundit. Mõned tiimid magasid asja maha ja nii nad seda ei jätnud. Tee käis ka üles alla ja ma aitasin alguses ka kontrollida, et mõned ohtlikud mehed ja tiimid ette sisse ei saaks. Samuti hoolitsesin, et Dan oleks kaitstud. Ma ei tea, kas pingutasin sellega veidi üle ja oleks pidanud rahulikumalt võtma, aga peale ühte lüket, kui panin Dani heale positsioonile, olin ise üsna happes ja vajusin läbi pundi.

Seejärel tuli 2 km pikkune tõus, mida võeti sellise hooga, et mul ei õnnestunud seal ära istuda ja meil tekkis taha väike punt. Alguses lootsime, et üsna pea võtab grupp rahulikult ja saame järgi, aga seda ei juhtunud. Alguses arvasime, et äkki tekib ajalimiidiga probleeme, kuid õnneks seda situatsiooni ei tekkinud. Ma loodan, et see oli lihtsalt kehva päev. Päeva lõpetasin ilusasti viimasel positsioonil, sest kolm meest, kes meist maha jäid, katkestasid. Nüüd on see ka siis tehtud, Latern Rouge 😆

Homme oleksime pidanud esialgse plaani järgi Tourmalet'i otsa ronima, aga õnneks seda ei juhtu. Küll aga ootab ees järjekordne mägine päev. Peab selle ära kannatama, et esmaspäeval puhkepäeval taas pisut ära taastuda."