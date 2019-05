Viska pilk peale: rattanädalavahetus toob Tartu linna rohkelt liiklusmuudatusi

Aura Veekeskuse esine parklaosa on liikluseks suletud alates 22.05. kl 22st kuni 26.05. kl 24ni. Kogu Aura-poolne parkla ja juurdesõidutee Turu tänava poolt on suletud 23.05. kl 19st kuni 26.05. kl 24ni. Sisse- ja väljasõit Zeppelini parklasse toimub Väike-Turu tänava kaudu.

Soola tänav (lõigus Turu - Väike-Turu) muudetakse kahesuunaliseks vahemikus 23.05 kell 19 - 26.05. kell 22. Turu-Soola ristmiku foorid pannakse vilkuvale režiimile.

Võistlusradadel toimuvad järgmised liiklusmuudatused:

Turu tänava Aida-Soola lõik:

N 23.05. kell 19.00 - 24.00 on tänav liikluseks täielikult suletud

N 23.05. kell 24.00 - R. 24.05. kell 14.00 on liiklus lubatud ühel sõidurajal Soola - Aida tn suunal

R 24.05. kell 14.00 - 17.00 on tänav liikluseks täielikult suletud

R 24.05. kell 17.00 - 20.00 on liiklus lubatud ühel sõidurajal Soola - Aida tn suunal

R 24.05. kell 20.00 - P. 26.05 kell 22.00 on tänav liikluseks täielikult suletud

REEDEL, 24. mail jääb sulgemise aeg 14.45 ja 16.00 vahele ja ei ületa 30 minutit:

Puiestee tänav linna piirist kuni Narva mnt ristmikuni

Lubja tn - Staadioni tn - Sauna tn

Kroonuaia sild

Emajõe tn lõigul Kroonuaia - Lai tn

Vabaduse pst lõigul Lai - Riia tn (ainult jõepoolsed sõidurajad, Riia tn suunal liiklus lubatud)

Turu tn lõigul Riia - Soola tn finišeerimisel lühiajaline seisak.

Bussiliiklusele tagatakse läbipääs, kuid esineb lühiajalisi seisakuid (reguleerija korraldusel), mis takistab bussidel ajagraafikust kinnipidamist (k.a maakonna- ja kaugliinid).