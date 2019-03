VIDEO | Tirreno-Adriatico velotuur algas draamaga, Kangerti tööandja meeskonnasõidus seitsmes

Avapäeval oli kavas 21,5 km pikkune meeskonnasõit, kus draamat jagus rohkem kui küllaga.

Esiteks olid ilmaolud pisut ebavõrdsed, eespool startinud tiimid said rohkem vihmamärga maanteed kui tagumised. Kindlasti jättis see jälje ka tulemustele ehkki tehnilist osa ülemäära palju polnud. Pigem kaks pikka ja tasast sirget.

Teiseks suutis üks hooletu jalakäija minna üle tee just sel hetkel kui BORA-Hansgrohe meeskond sealsamas täiega kihutas. Vihmamärjal teel ei saanud kaks meest seitsmest pidama ning sõitsid jalakäijale otsa. Kõik kolm vajasid arstiabi, jalakäija viidi koguni haiglasse.

Kolmandaks jäi väga vähe puudu, et ka võitjaks tulnud meeskonna Mitchelton-Scott ilus sõit lõppenuks asfaldil. Mõnisada meetrit enne finišit, viimases kurvis, jalutas üle tee daam koerakesega. Hapnikuvõlas ratturid pääsesid kokkupõrkest imekombel.

Mitchelton-Scotti võiduaeg 22.25, Jumbo-Visma kaotas 7 ja Sunweb 22 sekundiga. Tanel Kangerti tööandja EF Education First teenis seitsmenda koha (+0.56). Varajaste startijatena saadi mõnda aega ka liidritoolidel istuda.

Hooletu jalakäija põhjustatud kukkumine:



