VIDEO | Tanel Kangerti vanem tütar läks Hispaanias kooli: hämmastav kogemus

Perega võeti vastu otsus kolida sügiseks-talveks elama Hispaaniasse Gironasse. Varasemate aastate jooksul on Kangert Gironas küll pidevalt viibinud, kuid reeglina mitte üle kahe nädala. Nüüd ollakse perega kohal mitu kuud järjepanu.

„Võtaksin muutuse kokku ühte fraasiga – elukvaliteet. Kolimisel siia said määravaks mitmed tegurid,“ rääkis Kangert Baltic Chain Cycling veebilehele antud intervjuus. „Alustades siinsetest inimestest, kuidas nad väärtustavad lapsi. Meie vanem tütar Johanna hakkas siin koolis käima ja see on meie kõigi jaoks hämmastav kogemus. Kahtlemata toit. Girona on küll üks kallimaid linnu Hispaanias, aga kulud on ikkagi väiksemad kui elada näiteks Lõuna-Prantsusmaal. Liiklust maanteedel pole samuti ülemäära palju, lisaks on siinsed autojuhid ratturitega harjunud ning käituvad nendega arvestavalt.“

Loomulikult on väga tähtis ka asjaolu, et Girona kandis saab nautida mitmekesist maastikku, mis annab võimaluse vaheldusrikkaks ja kvaliteetseks kontoris olemiseks. „Arvan, et umbes 90-protsenti treeningsõitudest teen ma üksi või siis äärmisel juhul ühe kaaslasega. Praktiliselt kunagi ei lähe trenni grupiga. Mulle ei meeldi tõsist treeningut teha koos pühapäevasõitjatega. See pole minu jaoks.“