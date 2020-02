Teisena lõpetas hollandlane Wilco Keldermann (Team Sunweb), kes kaotas Vlasovile 24 sekundiga. Kolmas oli sama kaotuse juures kasahh Aleksei Lutsenko (Astana Pro Team).

Kangert kaotas võitjale 34 sekundiga ning sai 24. koha. Rein Taaramäe (Team Total Direct Energie) oli 54. (+3.02) ja Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation) 141. (+13.21).

Üldarvestuses tõusis liidriks Vlasov, kelle edu Keldermani ees on 28 sekundit. Kangert on 63-kohalise tõusu järel 24. (+44), Rein Taaramäe 53. (+3.12) ja Norman Vahtra 131. (+13.31).

Tulemused