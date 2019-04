VIDEO | Taaramäe tööandja vahetas nime ja värve, algab mitmepäevasõit Prantsusmaal

Prantsuse tiim kannab nüüd ametlikult nime Total Direct Energie ja must-kollane võistlusvorm asendus sinine-punane-valge rüüga.

Muutuste põhjuseks asjaolu, et Prantsusmaa naftakompanii Total ostis Direct Energie ära ning nüüd hakatakse läbi rattaspordi promoma emafirma kaubamärki. Ka võistlusriided said värvitoonid Total kaubamärgilt.

#TeamTotalDirectEnergie ⚡️Nouveau maillot⚡️Nous sommes très fiers de vous présenter le nouveau maillot du Team Total Direct Energie ! #AllezTotalDirectEnergie pic.twitter.com/JXoulQtnVf — Team Total Direct Energie (@TDE_ProCycling) April 11, 2019

Taaramäe alustab täna uues kuues UCI 2.2 kategooria velotuuri Circuit des Ardennes. Madala kategooriaga mitmepäevasõit kestab kolm päeva, mille jooksul on kavas neli etappi. Total Direct Energie on velotuuril ainus Prokontinentaal tasemega tiim, ülejäänud on kontinentaal- või amatöörtiimid.