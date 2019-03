VIDEO | Taaramäe sai Rwanda velotuuril Astana ratturi järel teise koha

Tänasel viimasel etapil (62 km) stardi- ja finišipaigaga Kigalis teenis Taaramäe kaheksanda koha.

Uhke soolosõiduga võidutses Astana tiimi mees Rodrigo Pinzon Colombiast. Võiduaeg 1:33.10, järgnevaid edestas ta enam kui minutiga. Astana sai koguni kaksikvõidu, teisena ületas lõpujoone velotuuri üldvõitja Merhawi Kudus.

Taaramäe oli kaheksas ja kaotas etapi parimale 1.09.

Kokkuvõttes oli Eritea sõitja Kudusi edu eestlase ees kümme sekundit. Üldarvestuse kolmas oli šveitslane Matteo Badilatti (Israel Cycling Academy).



This is just the perfect clip to reflect our mixed feeling after the 8 days battle we had here at #TDRwanda19 : Victor @MeraKudus is dragging our 3rd place Matteo Badilatti to a podium dance... Matteo seems little embarrassed...😍😍😁😁 pic.twitter.com/7NeAmy4tIJ